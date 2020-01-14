Çay ve kahveye boya katan firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Yayımlanan listeye bakıldığında Çay ve Kahveye boya katan firmalar olduğu görülüyor
|14 Ocak 2020 10:47
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Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Yayımlanan listeye bakıldığında Çay ve Kahveye boya katan firmalar olduğu görülüyor.
Taklit ve Tağşiş yapan 229 firma içinde yer alan 11 firma çay ürünlerine boya katmış
|Firma Adı
|Marka
|Ürün Adı
|Uygunsuzluk
|Parti/Seri No
|Se-Fa Gıda Mad. San. İnş. Turz. Nak. Tic. Ltd. Şti. Sürmene/TRABZON
|Of-Sefa Balım
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|A-001
|Ada Çay San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti. Güneysu/RİZE
|Simge Rize Çayı Siyah 500 gr
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|A-001
|Ada Çay San. Paz. Dış Tic. Ltd. Şti. Güneysu/RİZE
|Halley Çay Export Siyah Çay
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|A-001
|Vega Gıda Sanayi Anonim Şirketi Merkez/RİZE
|Vega Çay Gold 500 gr.
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|VCR181018
|Altınbaşak Çay ve Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Merkez/RİZE
|Altınbaşak Prestij Siyah Çay
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|009
|Ufuk Çay Sanayi Ticaret A.Ş. Çayeli/RİZE
|Esvet Filiz Çayı 500gr.
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|A-05
|Ergin Çay-Muhammet ERGİN Ardeşen/RİZE
|Sergen Gold Siyah Çay 500 gr.
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|Ç-01
|Değirmencioğlu Çay Arsin/TRABZON
|Nova
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|A-001
|Değirmencioğlu Çay Arsin/TRABZON
|Gökçay
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|A-001
|Tirebolu Çaysan Çay San. Tic. A.Ş. Tirebolu/GİRESUN
|Elmas Gold
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|0025
|Altıncezve Gıda Konfeksiyon Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Yıldırım/BURSA
|Altıncezve Filiz Çay
|Siyah Çay
|Boya/Gıda Boyası Tespiti
|Ç015
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