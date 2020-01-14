Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu.
|14 Ocak 2020 14:30
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15 Temmuz'da kanlı darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'cüler, amaçlarına ulaşamayınca yurt dışına kaçtı. Darbeden haberi olup önceden yurt dışına kaçanlar da vardı. Bunlardan biri de Hakan Şükür'dü.
Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu.
KAFESİ BATTI
Türkiye'den kaçırdığı paralarla Amerika'da kafe açan Hakan Şükür, işletmecilik konusundaki beceriksizliği yüzünden iflas edip kafesini kapatmıştı.
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