Darp edilen doktor kırık burunla ameliyata girdi
|14 Ocak 2020 17:37
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Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 20:40 sularında Osmaniye
Devlet Hastanesi Doğumhanesine gebelik ve kanama şikayetiyle başvuran kadın
muayene edilerek acil şekilde sezaryenle doğuma alınması gerektiği teşhisi konuldu.
Op.Dr. Gökhan Gönen kadının ameliyatına hazırlık yaparken hemşireler ise kadını hastaneye getiren yakını M.B.'ye giriş işlemlerini yapmasını söyledi. Ancak M.B. ameliyathaneye girmek istediğini ve doğumunda kadının yanında olmak istediğini belirtti.
Dr. Gökhan Gönen ise M.B.'ye "ameliyathane ve doğumhaneler mahrem yerdir giremezsiniz içeride başka doğum yapacak kadınlarda var uygun olmaz" şeklinde bu talebini reddetti. Ancak M.B. ısrar edince Dr. Gökhan Gönen ile aralarında tartışma çıktı. M.B. önce doktorun yüzüne masada bulunan kalemliği attı ardından da yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle M.B. sakinleştirildi. Hastanede beyaz kod ilan edilip durum polise bildirildi. Hastaneye gelen polis ekipleri M.B.'yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Yüzü kanlar içinde kalan doktor Gökhan Gönen'nin ise yapılan ilk muayenesinde burnunun kırıldığı anlaşıldı. Burnu kırılan ve kanayan Dr Gökhan Gönen buna rağmen burnunu kıran hastanın yakını kadının ameliyatına girerek sezaryen ile doğumu gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından ise aynı hastanede Kulak Burun Boğaz Bölümüne giderek tedavisine başladı. Dr Gökhan Gönen'e saldırıp burnunu kıran M.B. ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
te yandan, Osmaniye Tabip Odası, ODH Başhekimlik, Sağlık Sen ve Türk-Sağlık Sen, Osmaniye Aile Hekimleri Derneği ve KESK ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) üyeleri bir araya gelerek ortak basın açıklaması gerçekleştirip olayı kınadı. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ise olayı kınadıklarını belirterek konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.
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