1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Darp edilen doktor kırık burunla ameliyata girdi

Osmaniye Devlet Hastanesinde, sezaryen ile doğum yapacak olan hamile yakınının ameliyatına girmek isteyen M.B. buna karşı çıkan doktoru darp etti. Aldığı darbelerle burnu kırılan doktor, kırılan ve kanayan burnuna rağmen yine de ameliyata devam ederek kadına doğum yaptırdı
 14 Ocak 2020 17:37
Yazdır
Darp edilen doktor kırık burunla ameliyata girdi

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 20:40 sularında Osmaniye Devlet Hastanesi Doğumhanesine gebelik ve kanama şikayetiyle başvuran kadın muayene edilerek acil şekilde sezaryenle doğuma alınması gerektiği teşhisi konuldu.
Op.Dr. Gökhan Gönen kadının ameliyatına hazırlık yaparken hemşireler ise kadını hastaneye getiren yakını M.B.'ye giriş işlemlerini yapmasını söyledi. Ancak M.B. ameliyathaneye girmek istediğini ve doğumunda kadının yanında olmak istediğini belirtti.

Dr. Gökhan Gönen ise M.B.'ye "ameliyathane ve doğumhaneler mahrem yerdir giremezsiniz içeride başka doğum yapacak kadınlarda var uygun olmaz" şeklinde bu talebini reddetti. Ancak M.B. ısrar edince Dr. Gökhan Gönen ile aralarında tartışma çıktı. M.B. önce doktorun yüzüne masada bulunan kalemliği attı ardından da yumruklarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle M.B. sakinleştirildi. Hastanede beyaz kod ilan edilip durum polise bildirildi. Hastaneye gelen polis ekipleri M.B.'yi gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne götürdü. Yüzü kanlar içinde kalan doktor Gökhan Gönen'nin ise yapılan ilk muayenesinde burnunun kırıldığı anlaşıldı. Burnu kırılan ve kanayan Dr Gökhan Gönen buna rağmen burnunu kıran hastanın yakını kadının ameliyatına girerek sezaryen ile doğumu gerçekleştirdi. Ameliyatın ardından ise aynı hastanede Kulak Burun Boğaz Bölümüne giderek tedavisine başladı. Dr Gökhan Gönen'e saldırıp burnunu kıran M.B. ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

te yandan, Osmaniye Tabip Odası, ODH Başhekimlik, Sağlık Sen ve Türk-Sağlık Sen, Osmaniye Aile Hekimleri Derneği ve KESK ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) üyeleri bir araya gelerek ortak basın açıklaması gerçekleştirip olayı kınadı. Osmaniye İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz ise olayı kınadıklarını belirterek konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaymakamdan ceza yerine kask
14 Ocak 2020 16:07		 THY personeli öğrencilere mesleki tecrübelerini anlattı
13 Ocak 2020 19:02
Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti
13 Ocak 2020 18:15		 Kadın Polisler, kadın şiddetine dikkat çekmek için broşür dağıttı
13 Ocak 2020 18:05
Uzmanı uyardı...Kıyafet ve çarşafla gelen tehlike
10 Ocak 2020 20:55		 Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı
10 Ocak 2020 16:50
Şehit oğlunun adının verildiği karakoldan emekli oldu
09 Ocak 2020 17:39		 Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor
06 Ocak 2020 21:36
Taksicilerin Uber pişmanlığı!
06 Ocak 2020 10:50		 Nöbetteki polis kardan adam yaptı
04 Ocak 2020 17:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:14 - Sarımsak halde 35 lira, pazarda 80 lira19:10 - İstanbul Valiliğinden sokakta yaşayanlara ilişkin açıklama19:09 - 'Kanal İstanbul, İstanbullunun yaşam konforunu artıracak'19:05 - Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziyelerini iletti19:01 - ETÜ Rektörü, liselilere başarı ve kariyer dersi verdi18:57 - Denizli'de beraat kararları bozulan darbe girişimi sanıklarının yargılanmasına başlandı18:47 - Elektrikli battaniyeye kaçırdığı idrar hayatına mal oldu18:43 - Avrupa dizeli yasaklıyor... Türkiye'de de yasaklanır mı?18:41 - Samsun'da hastanede çıkan yangın hasara neden oldu18:37 - İnme teşhisi konulan kadının yardımına Mehmetçik helikopterle yetişti
18:31 - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, CNN International'e konuştu18:28 - Borsa günü tüm zamanların rekoru ile tamamladı18:21 - HDP'de kurulan 'sözde mahkeme' davasında 12 sanığa beraat18:14 - Atatürk büstüne zarar verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı18:05 - 'Hafter, Moskova'dan güçlenerek çıktı, hani teröristti'17:56 - Çevre kirliliğini önlemek için köylerin çöpünü de belediye toplayacak17:47 - Türkiye'nin en soğuk yeri - 27,3 derece ile Çaldıran17:44 - Tokat merkezli FETÖ operasyonunda 12 ilde 17 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Köylere de bekçi geliyor
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatasaray'ın sadece 10.000 euro menajerlik ödemesi yapması 1
sigara yakar yakmaz beklenen otobüsün gelmesi 1
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 4
Simon fallette 1
royston drenthe 1
biz bitti demeden bitmez 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 2
ulus baker 1
bekarlardan daha çok vergi alınsın 3
recordar 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam