1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan böyle düştü

 14 Ocak 2020 19:21
Yazdır
Yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan böyle düştü

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın yaralandı. Kadının düşme anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğden Cingi isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi. Aracını park eden Cingi fatura ödemeye giderken, annesi 85 yaşındaki Leyla Çetinkal araçta kaldı. Burada Leyla Çetinkal'ı fark etmeyen çekici aracı kaldırmaya başladı. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilin yanına gelen Çiğdem Cingi annesini yerde yatar vaziyette görünce sinir krizi geçirdi. Ayağında oluşan kırıklar nedeniyle yaralanan Çetinkal, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

{Video= 58598}

KADININ DÜŞME ANI KAMERADA

Yaşlı kadının düşme anı kameraya yansıdı. Görüntülerde yaklaşan çekicinin aracı kaldırmaya başlamasıyla birlikte arka sağ kapının açıldığı görülüyor. Arka camları filmli olan araçtan yaşlı kadın aşağıya düşüyor. Kadının yardımına ise çevredekiler koşuyor.

KIZI OLAYI ANLATTI

Yaralanan Çetinkal'ın tedavisi devam ederken, kızı Çiğdem Cingi yaşanan olayla ilgili, "Faturaları ödemek için Acıbadem Caddesi üzerindeki ödeme merkezine gittim. Büfenin yanındaki cebe park ettim benden başka araç yoktu. Faturaları ödeyip çıkmam 2 dakikamı almadı, tam kapıdan çıkarken arabadan çocuk düştü çığlıkları duydum. Hemen oraya gittiğimde aracımın 2 metre yüksekte olduğunu ve annemin aşağıda kaldırımda yatarken gördüm. Çekici annemi görmemiş arabanın içinde fark etmemiş. Kontrol etmemiş. Normalde ara bir içerisinde birisi varken çekilmezken, aracı çekmek istemiş hızlı bir şekilde. Annem arabanın camına vurduğunu söylüyor onları ikaz etmek için ama aracı kaldırmışlar. O sırada annem açılan kapıdan düşmüş. Annem yaşlı ve zayıf olduğu için çocuk düştüğünü zannetmişler o sırada aracı durdurmuşlar. O panikle aracı indirmeye kalkmışlar. Kağıt toplayıcısı bir vatandaş annemin aracın üzerine düşeceğini anlamış annemi çekmiş. Annemin kolunda 2 tane kırığı var kalçasında çok büyük 2 tane kırığı var. Annem 2 büyük ameliyata girecek. Bizi mahvettiler. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Görgü tanığı Sinan Dudu, "Dün öğlen 15.00 gibiydi, Bir kadın arabadan indi. Fatura yatırmaya gitti. Araba içerisinde annesi varmış. Onu da çekiçi görmemiş herhalde. Çekiçi yukarı çekerken Yaşlı kadın da arabadan aşağıya düştü. Dört beş yerinde kırıkları vardı herhalde. Ambulans geldi götürdü "dedi.

YAŞLI KADIN O ANLARI ANLATTI

Kadıköy'de, dün öğle saatlerinde Çiğdem Cingi, isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi. Aracını park eden Cingi fatura ödemeye giderken, annesi 85 yaşındaki Leyla Çetinkal araçta kaldı. Burada Leyla Çetinkal'ı fark etmeyen çekici aracı kaldırmaya başladı. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Kalçasında ve kolunda kırıklar oluşan Leyla Çetinkal,kaldırıldığı hastanede o anda yaşadıklarını anlattı.

"CAMA VURDUM ARABAYI ÇEKMESİNLER DİYE"

Çetinkal, "Arabada oturuyordum ben. Şöyle bir baktım çekici yanaşmış arabanın yanına. Çekici arabayı çekecek dedim. Meğerse çekici atmış kemerini çekiyormuş arabayı. Ben cama vurdum çekmesin arabayı diye. Bir kafamı çevirdim baktım, çekici arabayı cam kadar getirmiş. Ondan sonra o geldiği zaman ben kaydım aşağıya düştüm arabanın kapısından. Beni görmediler. Ben düştüm, kağıtçı görmüş. Kağıtçı geldi çekti beni götürdü kenara çekti. Ondan sonra da insanlar geldi. Kolumda kalçamda kırık var, yarın ameliyat olacağım. Bir de benim yaşımdan dolayı benim ameliyatım tehlikeli. Çünkü kaval kemiğim kırılmış platin koyacaklar" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Seyir halindeyken okey oynayan şoför tepki topladı
14 Ocak 2020 20:18		 İBB Meclisi'nde gergin anlar!
13 Ocak 2020 20:58
İşte deprem sırasında yapılması gerekenler
12 Ocak 2020 20:58		 Ankara Büyükşehir'e ait vinç'in freni patladı: 2 yaralı
11 Ocak 2020 15:48
Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
01 Aralık 2019 21:11		 Yolda buldu! Üzerinde Kraliçe Nikaia'nın adı yazıyor
06 Ekim 2019 20:06
Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan, susuz bırakıldı
05 Eylül 2019 15:54		 'Aylan Bebek' filminin fragmanı yayımlandı
15 Ağustos 2019 22:13
Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat
08 Temmuz 2019 21:36		 Yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı
15 Haziran 2019 16:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Emekli öğretmen, yeniden öğrenci oldu20:39 - Aralarında muvazzafların da olduğu 18 şüpheli yakalandı20:34 - Azerbaycan'da Kanuni dönemine ait belge bulundu20:28 - Diyanet açıkladı: TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi?20:22 - Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor20:18 - Seyir halindeyken okey oynayan şoför tepki topladı20:16 - Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru yarın teslim edilecek20:14 - Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi20:10 - Hakkari'de özel kreşte ihmal iddiası20:06 - Erdoğan başkanlığındaki YİK toplantısı başladı
20:02 - Cezaevinde anneleriyle kalan çocuklara ana sınıfı desteği20:00 - Devleti 3 milyon lira zarara uğratan çeteye operasyon19:58 - TBMM'den, Sakine Cansız kitabı açıklaması19:56 - Memurlara özel %15 ekstra indirim başladı19:52 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Başkanı'nı kabul etti19:50 - Ankara'da milyonlarca bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi19:47 - 3 yolcunun öldüğü otobüsü kazası davası sanığına 11 yıl hapis19:45 - 59 ilde uyuşturucu operasyonu: 703 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Dana Etine ve Adana Kebaba 'domuz eti' karıştıran firmalar
Sucuğa ve kıymaya 'At eti' katan firmalar
Kafesi batan Hakan Şükür Uber şoförü oldu
Köylere de bekçi geliyor
15 Ocak 2020 maaş bordrosu yayımlandı. Kıyaslayın
Akademik ilana kimse başvurmasın diye, bu şart yazıldı
İBB, tepkiler üzerine Sakine Cansız'da geri adım attı
Çay ve kahveye boya katan firmalar
Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılan 386 ürünü açıkladı
FETÖ'nün siyasi ayağı belli oldu: CHP
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
portakallı ördek 1
sözlükte eski konuları bulup çıkarmak 6
mercedes 1
çalışmak istemedikleri memurun tayinini kutlayan iş arkadaşları 1
kaçma birader 1
eli ayağı buz kesmek 2
bekarlardan daha çok vergi alınsın 3
12.01.2020 türkiye vs almanya maçı 1
birol şahin'in skandal tweeti 1
kanal istanbul yılda 5 milyar dolar kazandıracak 1
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam