1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü arayarak tebrik etmesi ve Külliye'ye davet etmesiyle ilgili gazeteci Can Ataklı, 'Erdoğan'ın yarışmacıyı aramasının tek nedeni var. Türbanlı olması.' dedi.
 14 Ocak 2020 23:13
Yazdır
Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti

Geçirdiği bir hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç'in, katıldığı bilgi yarışmasında yakaladığı başarı uzun süre gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü arayarak tebrik etmesi ve Külliye'ye davet etmesiyle ilgili gazeteci Can Ataklı, 'Erdoğan'ın yarışmacıyı aramasının tek nedeni var. Türbanlı olması.' dedi.


Erdoğan'ın Ümmü Gülsüm'ü aramasının tek sebebi başörtülü olmasıymış

NE OLMUŞTU?

YARIŞMACI İÇİN FARKLI BİR FORMAT İZLENDİ

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç için yarışmanın formatında ilk kez değişiklik yapıldı. Yarışmaya Artvin'den katılan Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm için özel kartonlar hazırlandı.

YARIŞMACI KARTONLARLA SORULARI CEVAPLADI

27 yaşındaki Ümmü Gülsüm, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını kendisine özel hazırlanan kartonlarla cevapladı. Gülsüm'ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı. Ümmü Gülsüm, yarışmadan 125 bin TL ödül kazandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Ocak 2020 00:03		 '30 kilometrelik bir kanalın açılması depreme sebep olmaz'
14 Ocak 2020 23:46
Bursa Büyükşehir, CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı
14 Ocak 2020 23:41		 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına İBB'den yanıt!
14 Ocak 2020 23:36
Yüksek İstişare Kurulu, İstanbul sözleşmesini ele aldı
14 Ocak 2020 23:01		 ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye boyun eğmedi
14 Ocak 2020 22:26
AK Parti İlçe Başkanı görevinden istifa etti
14 Ocak 2020 21:56		 İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na cevap
14 Ocak 2020 21:50
Hazine ve Maliye Bakanlığı İmamoğlu'nu yalanladı
14 Ocak 2020 21:44		 Diyanet açıkladı: TOKİ'den krediyle ev almak caiz mi?
14 Ocak 2020 20:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!00:03 - 15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:56 - Avukat kazada hayatını kaybetti23:51 - Yerli otomobil TOGG, sahte ilanla 'satışa çıktı'23:46 - '30 kilometrelik bir kanalın açılması depreme sebep olmaz'23:41 - Bursa Büyükşehir, CHP'li Aydın'ın iddialarını yalanladı23:36 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına İBB'den yanıt!23:31 - Merih Demiral, 6-7 ay sahalardan uzak kalacak23:26 - İstanbul'da asayiş olaylarının görülme oranı azaldı23:20 - İlk bölümü yayınlanan Ramo, sosyal medyada gündem oldu
23:13 - Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti23:07 - WhatsApp grupları komşuluğu bitiriyor mu?23:01 - Yüksek İstişare Kurulu, İstanbul sözleşmesini ele aldı22:56 - İhbara giden sağlık ekibi şok geçirdi22:51 - ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi22:46 - Eski Korgeneral Metin İyidil beraat etti22:41 - Acun Ilıcalı unutamadığı anısını anlattı22:35 - Kayserispor - Fenerbahçe gol sesi çıkmadı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteler, adayların hangi gerekçelerden ayrıldığını açıklamalı!
15 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kredi kartı taksit sayısı 3 aya düşürüldü 1
koezim q10 1
fetö bittikten sonra kim kaç kere şampiyon oldu 1
çayı şekersiz içebilmek 1
dürbün 1
gazi koşusu 1
ivmelenme 1
arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş 3
yunus emre 1
çayın bardakta soğuması 7
SON İLANLAR
Gürpınar Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yargıtay Birinci Başkanlığı Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
EÜAŞ 10 müfettiş yardımcısı alacak
Osmaniye Yarbaş 1 İşçi Alacak
Kütahya Belde El Sanatları 7 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 2 İşçi Alacak
Kastamonu Cide Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Güzelbahçe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Eğitim Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam