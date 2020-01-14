Erdoğan'ın Gülsüm'ü araması Can Ataklı'yı rahatsız etti

Geçirdiği bir hastalık sonucu konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç'in, katıldığı bilgi yarışmasında yakaladığı başarı uzun süre gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü arayarak tebrik etmesi ve Külliye'ye davet etmesiyle ilgili gazeteci Can Ataklı, 'Erdoğan'ın yarışmacıyı aramasının tek nedeni var. Türbanlı olması.' dedi.

NE OLMUŞTU?

YARIŞMACI İÇİN FARKLI BİR FORMAT İZLENDİ

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç için yarışmanın formatında ilk kez değişiklik yapıldı. Yarışmaya Artvin'den katılan Çevre Mühendisi Ümmü Gülsüm için özel kartonlar hazırlandı.

YARIŞMACI KARTONLARLA SORULARI CEVAPLADI

27 yaşındaki Ümmü Gülsüm, sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını kendisine özel hazırlanan kartonlarla cevapladı. Gülsüm'ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı. Ümmü Gülsüm, yarışmadan 125 bin TL ödül kazandı.