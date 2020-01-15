1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kahvaltıyı iptal edelim' diyen Doktor Öz uzmanları ikiye böldü

Doktor Mehmet Öz, yıllardır beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu savunan sözlerine karşı çıktı ve "Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bu bir reklam aracı. Bu inanışların birçoğu sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmadı" dedi. Öz'ün sözleri uzmanları ikiye ayırdı.
 15 Ocak 2020 10:47
Yazdır
'Kahvaltıyı iptal edelim' diyen Doktor Öz uzmanları ikiye böldü


Doktor Mehmet Öz, ünlü şair Cemal Süreya'nın dizelerini süsleyen ve mutluluk getirdiğine inandığı kahvaltıyla ilgili ezber bozan bir açıklamada bulundu. Öz, yıllardır beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu savunan sözlerine karşı çıktı ve TMZ dergisine verdiği röportajda, "Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bu bir reklam aracı. Bu inanışların birçoğu sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmadı" dedi. Öz'e göre en akıllıca şey kahvaltıyı iptal etmek ve ilk öğünü gerçekten açken yemek.

Öz'ün sözleri diyetisyen ve doktorları ikiye ayırdı.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberinde görüşlerine yer verilen uzmanlardan Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı), "

"'KAHVALTI GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜDÜR' LAFI KAMPANYA"

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu (Kalp ve damar cerrahisi uzmanı):. Kahvaltı günün en önemli öğünü değil, bir şehir efsanesi. 'Kahvaltı yasaklansın' demiyoruz tabii ki, bu kadar katı olmaya gerek yok. Ancak günün ilk öğününü 12.00'de yemek ondan sonra da saat 20.00'den sonra bir şey yememek metabolizma sağlığı açısından önemli. 1950'li yıllara kadar üç öğün yemek yoktu, ara öğün hiç yoktu. Dünya savaşlarının ardından bolluk ve refah dönemi başlayınca gıda sanayisi insanlara daha çok ürün satabilmek daha çok öğün mantığını aşıladı. 'Kahvaltı günün en önemli öğünüdür', ABD'de mısır gevreği üreten bir firmanın reklam kampanyasından çıkma bir söz.

"VÜCUDUN YAKITIDIR"

Dr. Ayça Kaya (İç hastalıkları uzmanı): Mehmet Öz'ün sözleri ABD için geçerli bir görüş olabilir ancak Türkiye'de geçerli değil. Çünkü ABD'de ki kahvaltı tabakları çok büyük. Omletler 12 yumurtayla yapılıyor, şeker şuruplu pancake'ler, mısır gevrekleriyle kahvaltı ediyorlar. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Doğru besin içerikleri olan yiyeceklerden seçilir, yenirse kahvaltı vücuda çok faydalıdır. Bir kişi akşam yemeğini hafif yemiş sabah aç karna uyanıyorsa o kişi doğru besleniyordur. Vücut kahvaltıya ihtiyaç duymalı. Ancak gece yatana kadar beslenirsek sabah insanın canı bir şey istemez ve tabii ki tok karna bir şeyler yemek şart değil.


"YAŞAM TARZİ BELİRLER"

Ece Köprülü (Diyetisyen): Ben kişilerin yaşam tarzına uygun beslenmesini destekleyen ve danışanlarıma bunu tavsiye eden biriyim. Bir kişi sabah erken saatlerde kalkıp çalışmıyorsa ve aktif olduğu saatler farklıysa bu kişiye tabii ki zorla kahvaltı yapın diyemeyiz. Ancak yemek başlangıç ve bitiş saatini de ona göre uygularız. Ancak yaşam saatleri kahvaltıya uygun olan bir kişinin mutlaka kahvaltı etmesi gerektiğini düşünüyorum. Vücut sabah 6.30'dan akşam 19.30'a kadar aktif olarak çalışıyor. 16.30'dan sonra vücut metabolizmamız yavaşlıyor. O yüzden 19.00-20.00 saatlerinden sonra çok fazla yemek yememeyi tavsiye ediyorum. Mehmet Öz'ün kahvaltı görüşüne katılmıyorum.

"GELİŞME ÇAĞINDA MUTLAKA ŞART"

Pınar Uçan Argun (Uzman diyetisyen): 'Kahvaltı kaldırılsın' gibi bir söylem dünyanın geneline söylenemez. Gelişme çağında olanlar, hamile olanlar, şeker hastası potansiyeli olan kişiler mutlaka kahvaltı yapmalı. Kahvaltı güne hem zinde başlamamızı sağlar hem protein aldığımız için metabolizmamızı hızlandırır, bağışıklımızı kuvvetlendirir. Mevsimine göre çiğ sebzeler, peynir, açık çay bunların tümü vücut için faydalı. Açık çay içerdiği düşük orandaki kafeinle bağırsaklar için avantaj sağlar. Son dönemlerde iki öğün beslenme modelinin bu kadar popülerleşmesinin tek sebebi zayıflatması. Ancak bir şey zayıflatıyor diye doğru diyemeyiz. Ara öğün yapmak da kişiden kişiye değişir.


"ATALARIMIZ DA SABAH KALKAR KALKMAZ YEMEK YEMEZDİ"

Kahvaltıyla ilgili sözlerine açıklık getiren Dr. Mehmet Öz ise Hürriyet gazetesinden Savaş Özbey'e şu önerileri sıraladı:

-Aralıklı oruç sistemi artık bütün hekimler tarafından öneriliyor. Hem kilo kaybı için yararlı hem de hastalıkları azaltarak ömrü uzatıyor.

-Atalarımız da sabah kalkar kalkmaz yemek yemezdi. Yemek yemeden önce hareket ettiginiz zaman kaslar daha iyi çalışıyor. Ben sabah yemek yemeyin demiyorum. Ama 07.00'de uyanıyorsanız

-11.00'de yiyin diyorum. Akşam da 19.00'dan sonra yemeyin. Siz uyurken bağırsaklarınız da dinlenebilsin.

-Akşamdan sabaha kadar 12 saat yemek yemeyince hormonlar dengeyi buluyor ve böylece insan kalkar kalkmaz yemek istemiyor.

-Hekimler senelerce tam tersini söylediler ama bu, 100 sene önce başlayan, büyük şirketlerin reklamları sonucu ortaya çıkmış bir durum.

-Ben de kahvaltı etmeyi severim ama geç yerim.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dr. Mehmet Öz: Kahvaltı dayatması, reklamcıların işi
14 Ocak 2020 11:10		 Çizgi filmler çocukları obez yapabilir!
09 Ocak 2020 08:40
Uzmanından 'trans yağ' uyarısı
07 Ocak 2020 23:33		 'Aşırı ve bilinçsizce su tüketimi ölüme sebep olabilir'
04 Ocak 2020 17:31
Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz?
02 Ocak 2020 23:40		 Yılbaşı sofralarına dikkat!
31 Aralık 2019 23:28
'Alerjen gıdalar menüde belirtilecek'
31 Aralık 2019 12:00		 16-18 saat oruç tutmak, ömrü uzatıyor
27 Aralık 2019 16:10
'Ekmeksiz kilo verilmez'
25 Aralık 2019 22:20		 Yılbaşı öncesi 'merdiven altı kuruyemiş' uyarısı
25 Aralık 2019 21:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti12:43 - Çeyrek altın ne kadar?12:29 - Manisa'da aracın açılan kapısından düşen çocuk ölümden döndü12:22 - Atatürk Havalimanı'ndaki özel uçuşlara yeni uygulama12:13 - Dolar gün ortasında tırmanışa geçti12:10 - Kayseri'de kiliseden dönüştürülen kütüphane hizmet vermeye başladı12:01 - Dünya'nın en küçük cep telefonu icat edildi11:58 - Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123.7 milyar TL11:53 - Hakim ve savcılarla ilgili 2 ilke kararı yayımlandı11:52 - Instagram'a yeni özellik geliyor
11:51 - FETÖ'ye ait 127 milyon Dolar sahte para ele geçirildi11:45 - Sokak köpeklerinden korkan öğrencilere makam aracını tahsis etti11:44 - TESK: Perakende Yasası güncellenmeli11:44 - Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap11:42 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı11:36 - Demans gençlerde de görülüyor11:36 - 19 Kanun ve CB Kararnamesi'nin iptali gündeme alındı11:31 - Okula giden şehit çocuklarına jandarma ve polis eşlik ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu
Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak
'Belediye Başkanı yakınını işe alamayacak, net şekilde yazdık'
CHP'li vekilin yasak aşk skandalı mahkemeye taşındı
Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sigara yakar yakmaz beklenen otobüsün gelmesi 1
kardeşleri karıştırmaları 1
meryem boz 2
psikolojik baskı kurmak 1
14.01.2020 fenerbahçe'nin tweeti 1
reçel 2
acıktım sanki ben 1
haydi çocuklar camiye 2
dürbün 1
bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 5
SON İLANLAR
Jandarma Genel Kom. ve Sahil Güvenlik Kom. Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam