YSK seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı
YSK seçime girebilecek partileri açıkladı.15 parti seçime giriş yeterliliğine sahip
|15 Ocak 2020 17:32
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YSK, Seçmen kütükleri verebilecek ve seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerin tespiti ile ilçe seçim kurulunda görev alacak siyasi parti temsilcilerinin tespitine dair 15 Ocak 2020 tarihli kararıyla, seçime girebilecek partileri açıkladı.15 parti seçime giriş yeterliliğine sahip.
Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarını açarak seçime girmeye hak kazanmış.
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