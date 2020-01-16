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FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı

Darbe ihanetinden önce yurt dışına kaçarak kendilerine lüks bir hayat kuran FETÖ'nün üst düzey isimlerinin tabana yönelik 'biz de mağduruz' propagandasına eski futbolcu Hakan Şükür de eklendi. Mal varlığına el konduğu için UBER şoförlüğü yaptığını ve bulaşık yıkadığını açıklayan Şükür, istediği etkiyi alamayınca geri adım attı. Şükür son videosunda "Zevk için yapıyorum" dedi.
 16 Ocak 2020 00:34
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FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı

15 Temmuz darbe girişiminden önce, Türkiye'yi terk eden FETÖ'nün üst düzey üyeleri, tabana 'biz de mağduruz' mesajı vermek için tiyatro yapmayı sürdürüyor. Örgüt üyeleri Emre Uslu, eski Zaman Gazetesi'nin yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, eski gazeteci Tarık Toros'tan sonra eski futbolcu Hakan Şükür de mal varlıklarına el konduğu için bulaşık yıkadığını, UBER şoförlüğü yaptığını ve kitap sattığını iddia etti.

BAKIN UBER YAPIYORUM

Alman Welt am Sonntag gazetesine röportaj veren Hakan Şükür, "Kaliforniya'da bir kafe işletmeye ABD'ye taşındım, ancak garip insanlar bara gelmeye devam etti. Şimdi UBER'i kullanıyorum ve kitap satıyorum" dedi. Lüks bir villada yaşayan ve lüks araçlarla görüntülenen Hakan Şükür, röportajdan sonra UBER şoförlüğü yaparken çektiği bir videoyu da Youtube hesabında paylaştı.

Mal varlıklarına el konduktan sonra bile "Benim servetim yedi sülaleme yeter" açıklaması yapan eski futbolcu Şükür'ün algı operasyonu sosyal medyadan tepki tepki aldı. Şükür'ün açıklamalarındaki tutarsızlıklar ve 'Mağdur rolü'nün sahte olduğuna yönelik binlerce paylaşım yapıldı.

İKİNCİ VİDEO İLE GERİ ADIM

Türkiye'de kalan örgütün tabanına yönelik mesaj verme tiyatrosundan istediği karşılığı alamayan Şükür, ikinci bir video yayınlayarak geri adım attı.

UBER konusunda yanlış anlaşıldığını söyleyen Şükür, "UBER benim mesleğim değil. UBER'den mağduriyet çıkarmaya çalışıyor demişler ya. Uber'den mağduriyet çıkmaz. Benim mesleğim futbol ve onunla ilgili çalışmalar yapıyorum. Keyif için İngilizce için, zevk için arkadaşımın lisansıyla yapıyorum. Cafe işlettim. Çok küçük bir hisseyle orda ortaktım. Cafede garsonluk yaptım, kahve sattım, bulaşık yıkadım. İnsanlarla iletişim kurmak için buradaki kültüre adapte olmak için yaptım. Çeşitli işlere girmeye çalıştım" dedi.

FETÖ'cülerin kaçtıkları ülkelerde lüks hayatlarına ilişkin yayınlanan görüntüler ortaya çıktıktan sonra Hakan Şükür, Tarık Toros, Emre Uslu gibi tanınan isimlerin art arda 'kefede çalışma' 'UBER şoförlüğü' ya da 'pizzacılık' yaptıklarına ilişkin paylaşımlar dikkat çekti. Örgüt yöneticilerinin Türkiye'de kalan tabanı sağlam tutmak için bu yönde paylaşım ve açıklama talimatı verdiği istihbarat raporlarına yansımıştı.
Memurlar.Net
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