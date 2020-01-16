Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
|16 Ocak 2020 08:06
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu ve yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırılarak tedavi edilmeye başlandığı bildirildi.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hakkari Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mahkeme sabıkalı meczubu FETÖ tanığı yaptı
16 Ocak 2020 07:41
|İkizleri soba gazı ayırdı: Duvara çizdiği resim yürekleri burktu
16 Ocak 2020 07:16
|Samsun'da narkotik uygulamasında 39 kişi gözaltına alındı
16 Ocak 2020 04:07
|İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası
15 Ocak 2020 21:16
|İkisi de liseli, ikisi de 16 yaşında! Korku dolu anlar
15 Ocak 2020 20:36
|İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu
15 Ocak 2020 19:43
|Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
15 Ocak 2020 19:03
|Polis memurunu yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
15 Ocak 2020 18:58
|'Futbolda şike kumpası' davasında Cihan Oskay dinlendi
15 Ocak 2020 18:29
|Genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdüler
15 Ocak 2020 18:20