AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu
|16 Ocak 2020 10:12
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Anadolu Ajansı (AA), Mısır makamlarından, Kahire'deki AA ofisi çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.
AA yönetimi, Mısır polisinin, Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanını gözaltına almasının ardından, yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "AA'nın dünyadaki en güçlü haber ajanslarından biri olarak, profesyonel bir yayıncılık anlayışı ortaya koyduğu, Mısır'daki olayları aktarırken bu kıstaslara bağlı kalarak, farklı görüş açılarını yansıtmaya özen gösterdiği ve hiçbir olumsuz ya da yanıltıcı eğilim içine girmediği" vurgulandı.
AA'nın, tüm siyasi anlaşmazlıklardan uzakta, Mısır ve Türk halkı arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeye çalıştığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AA, Kahire'deki ekibinin, objektif ve profesyonellik vasfına haiz olduğunu, herhangi bir mesleki ihlalde bulunmadığını vurgulamakta ve Mısır makamlarından, Hilmi Balcı, Hüseyin el-Kabbani, Hüseyin el-Abbas ve Abdelselam Muhammed'i derhal serbest bırakmasını istemektedir."
Mısır polisinin, 14 Ocak Salı günü AA'nın 4 çalışanını gözaltına alması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.Mısır'da AA ofisine baskın: 4 gözaltı Dışişleri, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı Avrupa Haber Ajansları Birliği AA'ya operasyon yapan Mısır'ı kınadı
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