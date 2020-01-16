Şehit Uzman Onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi
Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi.
|16 Ocak 2020 22:54
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Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi.
Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Yetkililer, gece saatlerinde şehidin baba evinin bulunduğu Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Salman Mahallesi'ne giderek aileye acı haberi verdi.İlçe Kaymakamı Metin Esen acılı baba Ali Alpaklı'nın yanında oturarak yalnız bırakmadı. Haberi alan anne Aysel Alpaklı ise gözyaşlarına boğulurken şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.
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