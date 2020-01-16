1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Uzman Onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi

Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi.
 16 Ocak 2020 22:54
Yazdır
Şehit Uzman Onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi

Suriye'nin Telabyad kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi ailesine verildi.

Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Yetkililer, gece saatlerinde şehidin baba evinin bulunduğu Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Salman Mahallesi'ne giderek aileye acı haberi verdi.

İlçe Kaymakamı Metin Esen acılı baba Ali Alpaklı'nın yanında oturarak yalnız bırakmadı. Haberi alan anne Aysel Alpaklı ise gözyaşlarına boğulurken şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bir ay önce evlendiği öğrenilen şehidin, 7 de kardeşi bulunuyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şevket Binbaşı'nın şehadet haberi ailesine verildi
16 Ocak 2020 22:27		 Şehit Teğmen Sinan Bilir'in acı haberi baba ocağına ulaştı
16 Ocak 2020 21:53
TTB Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt yaşamını yitirdi
16 Ocak 2020 20:31		 Şehit Uzman Çavuş'un naaşı Ankara'ya uğurlandı
16 Ocak 2020 20:15
Diyanet'ten boşa yemin uyarısı
16 Ocak 2020 20:11		 Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor
16 Ocak 2020 20:07
Sokak köpekleri süpürgeyle masaj için sıraya girdi
16 Ocak 2020 20:03		 Ümmü Gülsüm Genç: Twitter hesabım yok
16 Ocak 2020 19:59
Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
16 Ocak 2020 19:55		 Şehit ateşi Zonguldak'a düştü
16 Ocak 2020 19:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - 2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri00:01 - 17 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Polise ateş etmek isteyen şüpheli etkisiz hale getirildi23:46 - Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle saklambaç oynadı23:40 - 15 bin TL'lik indirim işe yaradı!23:33 - BM İnsan Hakları Konseyi: YPG, çocukları kullanıyor23:28 - Define için tünel kazan şüphelileri kaymakam yakalattı23:23 - Uzmanlardan velilere karne uyarısı23:18 - Darbe girişimi davasının istinaf duruşması devam etti23:13 - FETÖ'den aranan eski araştırma görevlisi yakalandı
23:08 - Yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi23:03 - 'Ücretli öğretmenlerin şartları daha da iyileştirilecek'22:58 - İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı22:54 - Şehit Uzman Onbaşı'nın acı haberi ailesine verildi22:50 - MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu22:46 - Talip Geylan: Şubat ayında 40 bin atama daha yapılmalıdır22:41 - Emekli öğretmen uykusunda yaşamını yitirdi22:37 - Danimarkalı terörist savaşçı sınır dışı edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
17 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 2
abi 2
EfesSevicitrtspor 1
bernard mensah'ın kadro dışı bırakılması 3
35 yaş şiiri 3
Kamu bankaları yapıyorsa caizdir 6
çocuklar zekalarını annelerinden alıyor 4
yerel yönetim yasası 1
damien comolli'nin istifa etmesi 2
ayhan taş 1
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam