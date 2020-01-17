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İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nde verdiği 4 sayfalık mektupta ne yazdığı ortaya çıktı.
 17 Ocak 2020 14:05
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İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

Ankara'da düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında öne çıkan konulardan birisi de Kanal İstanbul projesiydi.

Törende bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 4 sayfalık bir mektup verdiğini açıkladı. Hürriyet'ten Hande Fırat, Kanal İstanbul projesine ilişkin olduğu söylenen mektupla ilgili 'O mektupta ne var?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.


İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 sayfalık mektup verdim

Mektubun içeriğinin peşine düştüğünü belirten Fırat'ın yazısından öne çıkan başlıklar şöyle;

4 sayfalık mektup "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan" hitabıyla başlıyor. 23 Haziran'dan bu yana hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilişkilerinin normalleşmeme nedenlerinin anlatılmak istendiği vurgulanıyor. Paragraflarda "Cumhurbaşkanım" ifadesinin kullanıldığı mektup için Ekrem İmamoğlu, "Son günlerde özellikle bakanların yalan yanlış ifadeleriyle süreci manipüle etme çabalarını, Sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgiler aktardıklarını dile getirdim" demişti. Kamuoyuna yansıyan bilginin aksine, Kanal Istanbul projesinin neden yapılmaması gerektiğine ilişkin İmamoğlu'nun gerekçeleri mektupta yok. Peki ne var?

-Melen Barajı etrafında dönen tartışma.

-Şehir hastanesine giden metro hattının durması konusundaki tartışma.

-İstanbul'da Kanal İstanbul proje güzergahındaki arazi hareketliliği tartışması.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, bu üç konuda bakanların Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi verdiğini iddia ediyor. Mektupta, bakanlıkların iddiaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tezleri ve karşılaştığı zorluklar yer aldı. Hem bakanlıklar hem de bürokraside karşı karşıya kaldıkları zorluklar anlatıldı. İmamoğlu, "Bu sistematik yanlışlıklar hükümet ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki normalleşmeyi engelliyor" ifadesini kullandı. Talebinin "Hükümet ile İBB arasında normalleşme sürecine geçilmesi" olduğunu belirtti. "İstanbul'un sorunlarını hükümetimizle birlikte çözmek istiyoruz" temennisi de yer aldı. Mektubun son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talebini hatırlatarak "Arzu ettiğiniz her konuda bilgi ve belge sunmaya hazırım" dedi.

'Cumhurbaşkanım' diyerek hitap etmiş

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği mektupta Erdoğan'a 'Cumhurbaşkanım' şeklinde hitap etmesi dikkat çekti.

KANAL İSTANBUL ANLAŞMAZLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'u "Hayalim, hülyam" olarak tanımlıyor ve asrın projesi olarak görüyor. Hükümet kanadı ise doğa tahribatına yol açacağını düşünüyor ve"Cinayettir, felakettir" olarak tanımlıyor.

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