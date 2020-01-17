Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı
|17 Ocak 2020 20:33
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Tunceli'de 13 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'nun arama çalışmalarının yürütüldüğü Dinar Köprüsü'nde yerde oturur vaziyette iken bir araç kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Valilik koordinesinde sürüyor. Kaldığı yurtta intihar mektubu, arama çalışmasının olduğu Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkisinde su altında ismi yazılı reçete, notlar ve arkadaşından aldığı makas bulunan Gülistan'ın bulunması için, son görüldüğü yerde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla bugünde sürdü.
Köprüde otururken görüntüsü araç kamerasına yansıdı
Öte yandan bugün kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Kayıp olduğu gün bir araç kamerasına, arama çalışmalarının sürdüğü Dinar Köprüsü kenarında bir kişinin oturur vaziyette göründüğü kayıtlar Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı. Görüntüdeki kişinin kayıp olarak aranan ve arama yapılan yerde makas, notları ve ismi yazılı çıkan Gülistan'a ait olduğunun değerlendirildiği, ailesinin de benzer bir kıyafeti olduğunu söylediği öğrenildi.
Daha önce de kayıp olduğu gün ayrıldığı erkek arkadaşı ile bir kafe önünde görüşüp tek başına ayrıldığı görüntülere yansımıştı.
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