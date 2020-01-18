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Fenerbahçe, Muriqi ve Kruse ile güldü!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep'i Kruse ve Vedat'ın golleriyle 2-0 yendi.
 18 Ocak 2020 22:01
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Fenerbahçe, Muriqi ve Kruse ile güldü!

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Max Kruse ve 90+2. dakikada Vedat Muriç kaydetti.

Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta sarı kart gören Vedat Muriqi, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Ancak maçın son bölümlerinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Kosovalı golcü, cezasını Türkiye Kupası maçında çekecek ve Başakşehir maçında sahada olacak.
Memurlar.Net
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