Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar
İzmir Tepecik Hastanesinde yaşanan olayda, sokakta yaşayıp hastaneye sığınanlar, hasta yakınlarının şikayeti üzerine hastaneden çıkarıldı
|19 Ocak 2020 04:10
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İzmir'de, "Tepecik Eğitim Hastahane"sinde utandıran görüntüler yaşandı.
Sokakta kalanve soğuktan hastaneye sığınan evsizler, hasta yakınlarının şikayeti üzerine hastaneden atıldı.
İşte her türlü hayvana değer verip de evsizlere tahammül edemenin skandal görüntüleri
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