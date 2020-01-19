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Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar

İzmir Tepecik Hastanesinde yaşanan olayda, sokakta yaşayıp hastaneye sığınanlar, hasta yakınlarının şikayeti üzerine hastaneden çıkarıldı
 19 Ocak 2020 04:10
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Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar

İzmir'de, "Tepecik Eğitim Hastahane"sinde utandıran görüntüler yaşandı.

Sokakta kalanve soğuktan hastaneye sığınan evsizler, hasta yakınlarının şikayeti üzerine hastaneden atıldı.

İşte her türlü hayvana değer verip de evsizlere tahammül edemenin skandal görüntüleri


İzmir'de utandıran görüntüler
Memurlar.Net
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