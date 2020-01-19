Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
|19 Ocak 2020 09:30
|Yazdır
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Süleyman Baykal'ın 3 kızı ve 2 damadı, babalarının üniversitesinde görev yapıyor. Kızlar ve damatlar, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi oldu. Durum 'Böyle bir tesadüf yok' dedirtti.
Rektör Baykal, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, "Resmi kayıtlarımız açık. Sorumlu olduğumuz kurumlar var, onlar sorunca da bu bilgiler gönderiliyor" demekle yetindi.
Rektör'ün, kızı Hanife Baykal Şahin, KTÜ'de öğretim üyesi, diğer kızı Leyla Baykal, Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, üçüncü kızı Elif Baykal Kablan, Mühendislik Fakültesi Araştırma görevlisi. Elif Baykal Kablan'ın eşi Yavuz Kablan da KTÜ'de iki sınavı ilk sırada kazanıp öğretim üyesi oldu. Diğer damat Mürsel Şahin ise Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.
DAMAT SINAVA GiRDi 1 GÜNDE 2 BÖLÜM KAZANDI.
- Maçka Sinan Burhan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli kızı Hanife Baykal Şahin, Kırşehir'deki Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Fizik Tedavi Uzmanı olarak atandı. Burada 2 yıl çalıştıktan sonra özel şartlı kadro ile babasının rektörlük yaptığı KTÜ'ye geçiş yaptı ve öğretim üyesi oldu.
- Rektör Baykal'ın diğer kızı Leyla Baykal, KTÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevini yapıyor.
- Rektör'ün üçüncü kızı Elif Baykal Kablan ise Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi.
- Elif Baykal Kablan'ın Avrasya Üniversitesi'nde görev yapan eşi Yavuz Kablan ise KTÜ'de bir günde iki bölümü birden kazanarak öğretim görevlisi oldu. Kablan, 61.73 ortalama ile hem Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu'nu hem de Rektörlük'e bağlı Uzaktan Eğitim Merkezini ilk sırada kazandı. ALES puanı 85 olan bir başka aday ise kazanamadı. Elif-Yavuz Kablan çiftinin nikahını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kıymıştı.
- Kızlarından Hanefi Baykal Şahin'in eşi Mürsel Şahin ise KTÜ'de Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.
Ali Ekber ERTÜRK
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Müdürün sahiplendiği sokak kedisi okulun maskotu oldu
18 Ocak 2020 21:18
|Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler
18 Ocak 2020 16:41
|Doğa Koleji'nden İTÜ'ye devir açıklaması
17 Ocak 2020 18:48
|'Doğa Koleji'nin devri tamamlandı, maaşlar ödendi'
17 Ocak 2020 17:43
|Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye etti
17 Ocak 2020 16:19
|Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle saklambaç oynadı
16 Ocak 2020 23:46
|İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı
16 Ocak 2020 22:58
|Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi
16 Ocak 2020 15:55
|Teknik lise öğrencileri 'su israfı'na karşı bozulan muslukları onarıyor
16 Ocak 2020 14:00
|MİT Başkanı Fidan'dan akademi öğrencilerine konferans
16 Ocak 2020 12:34