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Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın üç kızının ve iki damadının üniversitede öğretim görevlisi olduğu ortaya çıktı
 19 Ocak 2020 09:30
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Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Süleyman Baykal'ın 3 kızı ve 2 damadı, babalarının üniversitesinde görev yapıyor. Kızlar ve damatlar, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi oldu. Durum 'Böyle bir tesadüf yok' dedirtti.

Rektör Baykal, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, "Resmi kayıtlarımız açık. Sorumlu olduğumuz kurumlar var, onlar sorunca da bu bilgiler gönderiliyor" demekle yetindi.

Rektör'ün, kızı Hanife Baykal Şahin, KTÜ'de öğretim üyesi, diğer kızı Leyla Baykal, Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, üçüncü kızı Elif Baykal Kablan, Mühendislik Fakültesi Araştırma görevlisi. Elif Baykal Kablan'ın eşi Yavuz Kablan da KTÜ'de iki sınavı ilk sırada kazanıp öğretim üyesi oldu. Diğer damat Mürsel Şahin ise Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

DAMAT SINAVA GiRDi 1 GÜNDE 2 BÖLÜM KAZANDI.

- Maçka Sinan Burhan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli kızı Hanife Baykal Şahin, Kırşehir'deki Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Fizik Tedavi Uzmanı olarak atandı. Burada 2 yıl çalıştıktan sonra özel şartlı kadro ile babasının rektörlük yaptığı KTÜ'ye geçiş yaptı ve öğretim üyesi oldu.

- Rektör Baykal'ın diğer kızı Leyla Baykal, KTÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği görevini yapıyor.

- Rektör'ün üçüncü kızı Elif Baykal Kablan ise Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi.

- Elif Baykal Kablan'ın Avrasya Üniversitesi'nde görev yapan eşi Yavuz Kablan ise KTÜ'de bir günde iki bölümü birden kazanarak öğretim görevlisi oldu. Kablan, 61.73 ortalama ile hem Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu'nu hem de Rektörlük'e bağlı Uzaktan Eğitim Merkezini ilk sırada kazandı. ALES puanı 85 olan bir başka aday ise kazanamadı. Elif-Yavuz Kablan çiftinin nikahını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kıymıştı.

- Kızlarından Hanefi Baykal Şahin'in eşi Mürsel Şahin ise KTÜ'de Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Ali Ekber ERTÜRK
Sözcü
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