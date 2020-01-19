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Kanaat önderi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinde Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
 19 Ocak 2020 15:40
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Kanaat önderi, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinde Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.


Kanaat önderi Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güroymak ilçesinde saat 11.00 sıralarında Y.Ş., Şeyh Muhammet Hafit Kur'an Kursu'na gitti. Y.Ş., burada kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik ile görüştü. Görüşme sırasında Y.Ş., yanındaki silahı çekerek Çevik'e ateş etti. Ağır yaralanan Abdulkerim Çevik, Kuran kursu görevlilerince çağırılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, Y.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BAKAN SOYLU, TWİTTER'DAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.

DHA
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