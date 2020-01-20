Formasyon ilanları artarak devam ediyor
|20 Ocak 2020 11:00
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Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Sayın Ziya SELÇUK göreve geldikten kısa bir sonra 2023 Eğitim Vizyonu olarak 23 Ekim 2018 tarihinde açıklanan strateji belgesinde uzunca bir süredir uygulanmakta olan pedagojik formasyon sisteminin kaldırılarak yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacağı, bu programın mesleki gelişim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlanacağı ifade edilmişti.
Bu gelişmeden sonra öncelikle Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa SAFRAN tarafından Haziran 2019'da yapılan açıklamada bayramdan sonra pedagojik formasyonu kaldırılacağı ifade edilmişti.
Daha sonra ise, Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK'un TED Üniversitesinde 30 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresinde yaptığı konuşmada; "MEB olarak formasyonun kaldırılması konusunda YILBAŞINA KADAR GERÇEKLEŞTİRMEYE gayret ettiğimiz süreç, aslında tam da bunu ifade ediyor. Her dileyene, her isteyene pedagojik formasyon vermekle sağlıklı bir yol almamız mümkün değil. Bu noktada öğretmenlik hakkını elde edenlere bakanlık ve üniversiteler işbirliğinde formasyon verilebilecek. Formasyonun da yeniden tanımlanması lazım. Pedagojik formasyon, içeriği ve yaklaşımı, MEB'in ihtiyaçları açısından bugün için çok işlevsel görünmüyor. Bunun yeniden çerçevelenip, öğretmenlik hakkı kazanan gençlerimize ücretsiz olarak verilmesi lazım. Bunun da altyapısını kurduk." demişti.
Ancak gelinen noktada yapılan açıklamaların karşılığı bir türlü gelmemiş ve pedagojik formasyonun geleceği ile ilgili belirsizlik gün geçtikte artarak devam etmektedir. Hatta, kaldırılacağı oldukça fazla gündeme gelince "üniversitelerin bu işten ciddi bir döner sermaye geliri elde etmeleri sebebiyle" son günlerde ilanların arttığını da gözlemliyoruz.
(Başvuru süreci devam eden bazı üniversitelerin ilanlarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.)
Kafkas Üniversitesi pedagojik formasyon ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Yeditepe Üniversitesi pedagojik formasyon ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Marmara Üniversitesi pedagojik formasyon ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi pedagojik formasyon ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Kırıkkale Üniversitesi pedagojik formasyon ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Karabük Üniversitesi pedagojik formasyon ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa pedagojik formasyon ilanına ulaşmak için TIKLAYINIZ
Bu bağlamda, öğretmen adaylarının ve formasyon eğitimi veren üniversitelerin uzun bir süredir yaşadığı belirsiz sürecin daha fazla uzamaması için mevcut ilanlarda dahil olmak üzere pedagojik formasyon ilanlarının yeni düzenleme yapılıncaya kadar yayımlanmaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurumlara resmi yazı gönderilmesi gerekmektedir.
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