1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlis'li kanaat önderinin cenazesine 10 binler katıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda Y.Ş.'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in cenazesine on bin kişi katıldı. Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
 19 Ocak 2020 20:03
Yazdır
Bitlis'li kanaat önderinin cenazesine 10 binler katıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda Y.Ş.'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler
19 Ocak 2020 19:51		 Çingene Kızı'na 2019'da rekor ziyaretçi
19 Ocak 2020 19:31
Eşine yardım için başladı, ilçenin tek kadın ustası oldu
19 Ocak 2020 19:27		 'Küçük Venedik' çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak
19 Ocak 2020 19:15
Acılı mühendis babadan oğluna hüzünlü veda
19 Ocak 2020 17:33		 60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı
19 Ocak 2020 16:53
Afyon'un eşsiz lezzeti: Manda kaymaklı kabak tatlısı
19 Ocak 2020 16:18		 800 liralık lavantadan 20 bin liralık yağ elde ediliyor
19 Ocak 2020 16:04
Rahşan Ecevit ebediyete uğurlandı
19 Ocak 2020 15:44		 Burun ameliyatına gitti, hayatının şokunu yaşadı
19 Ocak 2020 15:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:13 - Gerginlik sonrası bir ilk! Tokalaştılar, sohbet ettiler20:08 - Osmaniye'de yaylaya giden vatandaşlar mahsur kaldı20:03 - Bitlis'li kanaat önderinin cenazesine 10 binler katıldı19:57 - İzmir'de otomobiller çarpıştı: 8 yaralı19:51 - Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler19:46 - Fatih Terim'den 'Arda Turan' açıklaması19:41 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı19:35 - İBB 'Açık Veri Portalı'nı kullanıma açtı19:31 - Çingene Kızı'na 2019'da rekor ziyaretçi19:27 - Eşine yardım için başladı, ilçenin tek kadın ustası oldu
19:23 - İhracat desteklerinde 2019 'altın yıl' oldu19:19 - Cumhurbaşkanı kararını beklemeden ilana çıkan iki üniversite iptal etmek zorunda kaldı!19:19 - Antalya'da PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı19:15 - 'Küçük Venedik' çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak18:26 - Fosil yakıtlar 2090 yılına kadar yok olacak18:21 - H. Dink'i anma etkinliklerinde geniş güvenlik önlemleri18:16 - Firari FETÖ'cüler ABD'de mağdur algısına başladı18:10 - Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü geliyor
Pompada akıl oyunları... Böyle dolandırıyorlar
Rektör'ün 3 kızı ve iki damadı aynı üniversitede
Yakarsa kombiyi zenginler yakar
Bakan Gül: Hazırladığımız paket af değil
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Karnesi sosyal medyada paylaşılan çocuklar tehlikede
2020 yılında kamuda en yüksek ücreti kimler alacak?
Erdoğan'dan 'Metin İyidil kararı'na tepki
MEB, destekleme ve yetiştirme kurslarının başarısını araştırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üç nokta gıcıklığı 3
Vekillere 007 ajandası 1
Unutursun mihribanım 2
Nazire yapmak 1
muhteşem yüzyıl 1
saye 1
vestelcell 1
eskiyi getir yeniyi götür 2
Proksemi 1
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 5
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam