Bitlis'li kanaat önderinin cenazesine 10 binler katıldı
|19 Ocak 2020 20:03
|Yazdır
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, Şeyh Muhammet Hafit Kuran Kursu'nda Y.Ş.'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi.
Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler
19 Ocak 2020 19:51
|Çingene Kızı'na 2019'da rekor ziyaretçi
19 Ocak 2020 19:31
|Eşine yardım için başladı, ilçenin tek kadın ustası oldu
19 Ocak 2020 19:27
|'Küçük Venedik' çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak
19 Ocak 2020 19:15
|Acılı mühendis babadan oğluna hüzünlü veda
19 Ocak 2020 17:33
|60 bin TL'lik yemek sorusu yarışmacıya zor anlar yaşattı
19 Ocak 2020 16:53
|Afyon'un eşsiz lezzeti: Manda kaymaklı kabak tatlısı
19 Ocak 2020 16:18
|800 liralık lavantadan 20 bin liralık yağ elde ediliyor
19 Ocak 2020 16:04
|Rahşan Ecevit ebediyete uğurlandı
19 Ocak 2020 15:44
|Burun ameliyatına gitti, hayatının şokunu yaşadı
19 Ocak 2020 15:36