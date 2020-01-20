THY, Garanti BBVA ile mil uygulamasını sona erdiriyor
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ile uzun süredir birlikte yürütmüş olduğu mil işbirliğini sona erdiriyor.
|20 Ocak 2020 11:38
|Yazdır
THY, uzun bir süredir miles&smiles uygulaması kapsamında Garanti BBVA ile yürütmüş olduğu işbirliğini sona erdiriyor.
Alış veriş yaptıkça, uçuş mili ve çeşitli indirimler sağlayan yolcu sadakat programı miles&smiles uygulamasında, Garanti Bankasını sektörde öncü konumdaydı.
Airporthaber'de yer alan habere göre, THY yeni mil işbirliğini DG Pay adlı bir firma ile yürütecek.
THY tarafından, İşbirliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Denetimli Serbestlik, tahliye olan mahkumun düğününü yaptı
20 Ocak 2020 11:55
|Belediyelerde 'yerel sarmal' sorunu
20 Ocak 2020 11:12
|Trafikte yaya önceliği kuralını ihlal edenlere ceza yağdı
20 Ocak 2020 11:08
|Koruma görevi yapacak polis memuru alınacak
20 Ocak 2020 10:25
|Dijital tapu ile 200 milyona yakın tasarruf sağlandı
20 Ocak 2020 10:23
|Meclis'ten tahıllı ekmek çağrısı (Canan Karatay'a tepki)
20 Ocak 2020 08:31
|Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel için yer değişikliği kura ilanı yayımladı
20 Ocak 2020 00:01
|İBB 'Açık Veri Portalı'nı kullanıma açtı
19 Ocak 2020 19:35
|Antalya'da PÖH timleri dualarla Suriye'ye uğurlandı
19 Ocak 2020 19:19
|KBB, karnesini getiren öğrencilere bileti hediye ediyor
19 Ocak 2020 16:48