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THY, Garanti BBVA ile mil uygulamasını sona erdiriyor

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ile uzun süredir birlikte yürütmüş olduğu mil işbirliğini sona erdiriyor.
 20 Ocak 2020 11:38
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THY, Garanti BBVA ile mil uygulamasını sona erdiriyor

THY, uzun bir süredir miles&smiles uygulaması kapsamında Garanti BBVA ile yürütmüş olduğu işbirliğini sona erdiriyor.

Alış veriş yaptıkça, uçuş mili ve çeşitli indirimler sağlayan yolcu sadakat programı miles&smiles uygulamasında, Garanti Bankasını sektörde öncü konumdaydı.

Airporthaber'de yer alan habere göre, THY yeni mil işbirliğini DG Pay adlı bir firma ile yürütecek.

THY tarafından, İşbirliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı
Memurlar.Net
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