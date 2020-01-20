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FETÖ'nün 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci yakalandı

2016 yılından bu yana yakalama emri ile aranan FETÖ silahlı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan ve "kadim abi" diye tanınan Yusuf Bekmezci, İzmir'de yakalandı. Bekmezci ile birlikte yine yakalama emriyle aranan sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı da aynı evde yakalandı
 20 Ocak 2020 14:15
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FETÖ'nün 'kadim abi'si Yusuf Bekmezci yakalandı

İzmir'de 5 Ekim 2016'dan beri aranan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden biri Yusuf Bekmezci ile Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı saklandıkları evde yakalandı. Fetullah Gülen'in "Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur" dediği üst düzey örgüt yöneticisi Bekmezci ile Sarı'nın yakalandığı evde 41 bin 466 Amerikan Doları ve 66 bin 625 lira para ele geçirildi. Toplam yakalanan paranın Türk lirası karşılığının 2 milyon 818 bin 867 lira olduğu öğrenildi.

YUSUF BEKMEZCİ, FETÖ LİDERİNİN YAKININDAKİ İSİMLERDEN BİRİYDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ege Bölgesi ve İzmir ilindeki ana finansörleri ve tepe yöneticilerine yönelik soruşturmada 3 yıldır aranan üst düzey yöneticiler Yusuf Bekmezci ile Akif Sarı saklandıkları evde yakalandı. 05 Ekim 2016'dan beri hakkında yakalama kararı olan il, bölge, ülke imamlarının dahi üstünde manevi bir konumda bulunan Yusuf Bekmezci Fetullah Gülen'in sağ kolu olarak biliniyor. "Kadim Abi, İrşatçı" sıfatlarlıyla örgüt içinde tanınan Bekmezci Gülen ile birebir görüşebilen isimlerden biri olarak biliniyor. Gülen'in "Bekmezciyi üzen beni üzmüş kadar olur" diye tanımladığı Bekmezcinin saklandığı evde 41 bin 466 Amerikan Doları ve 66 bin 625 lira para ele geçirildi. Toplam yakalanan paranın Türk lirası karşılığının 2 milyon 818 bin 867 lira olduğu öğrenildi.

EMNİYET İSTİHBARAT VE TERÖR OPERASYON YAPTI

Örgüt içi anlaşmazlıkları çözümleme noktasında söz ve talimatlarına itiraz edilemeyen yönetici olan Bekmezci örgüt içerisindeki en tanınır, bilinir, önem verilen, saygı duyulan kişilerden biri. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Emniyet İstihbarat Şube'nin ortak operasyonu ile yakalanan Bekmezci örgüt içinde farklı bir konuma sahip olduğu ve üst düzey gruplarla özel ilgilendiği kaydediliyor.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK REFERANS

Bekmezci'nin örgüt içindeki konumu nedeniyle FETÖ/PDY üyeleri tarafından büyük ilgi gördüğü, zanlıyla fotoğraf çektirmenin de önemli bir referans kabul edildiği belirtiliyor. Bekmezci'nin örgütteki önemli konumu, daha önceki operasyonlarda ele geçirilen FETÖ'nün "fotoğraf albümü"ne de yansımıştı.

Teröristbaşı Gülen'in 40 yıllık militanı Yusuf Bekmezci'nin FETÖ'nün Irmak TV kanalında söyledikleri gündeme gelmişti. FETÖ'nün kanalı Irmak TV'ye konuşan Yusuf Bekmezci, teröristbaşı Fetullah Gülen'i görünce üzerine nasıl atladığını ve Gülen'le neler yaşadıklarını anlatmıştı.

FETÖ militanı Bekmezci videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, aramızda da kimse kalmadı. Böyle kaldırınca kafamı, içimden böyle bir hi kabardı. Hocaefendinin üstüne bir atladım. Hocaefendi beni bir itti. Eli ellerime değdi. Böyle yüksek voltlu bir ceryana kapılmışım gibi bir titredim. Böyle ceryan çarptı. O heyecanla atladım hocaefendinin üzerine pazularından tuttum. Çektim kendime böyle boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Bir daha atıldım üstüne. Hocaefendi kucağımdan kurtulmak için uğraşıyor. Böyle iyice sardım beline, çektim kendime adeta kaburgalarının çıtırdadığını hissettim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım."
Sabah
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