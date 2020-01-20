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Kayıp Gülistan 16 gündür aranıyor

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan: Havadan drone, karadan polis özel harekat timleri, AFAD ekipleri, su altında da Deniz Kuvvetlerimizin 2, İzmir itfaiyesinin de bir kameralı su altı robotu, ayrıca toplamda 150 personelle arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir
 20 Ocak 2020 15:58
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Kayıp Gülistan 16 gündür aranıyor

Tunceli'de 16 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'nın büyükşehir belediyelerinin su altı arama kurtarma ekipleri, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği dalgıçları ile Deniz Kuvvetleri ve jandarma arama kurtarma personelinden 150 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile derinliğin yer yer 21 metreyi aştığı Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalarda, kameralı su altı robotları da kullanılıyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpekleri ve drone ile arazide aramalarını sürdürdüğü çalışmalarda, Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Gülistan Doku'nun bulunması için karada ve suda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde yürütüldüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deniz Kuvvetlerimizden jandarma arama kurtarma ekibimize, emniyet su altı arama kurtarma ekibimiz, İzmir, İstanbul, Ankara, Konya büyükşehir belediyelerinin itfaiye dalış ekipleri, Türkuaz ekibimizle arama kurtarma faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Havadan drone, karadan polis özel harekat timleri, AFAD ekipleri, su altında da Deniz Kuvvetlerimizin 2, İzmir itfaiyesinin de bir kameralı su altı robotu, ayrıca toplamda 150 personelle arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir."

Vali Sonel'in her gün bölgeye günde iki defa uğradığını ve çalışmaları denetleyerek koordinasyonu sağladığını belirten Erdoğan, Sonel'in, Gülistan Doku'nun ailesini öğretmenevinde misafir ettiğini ve her gün iki kez arama kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini sözlerine ekledi.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evraklar ve makas bulunmuştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan'ı arıyor

Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü ortaya çıktı
Anadolu Ajansı
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