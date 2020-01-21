1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İzmir'de FETÖ'nün hücre evinde yakalanan örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e bilgi ve belge ulaştırmak amacıyla geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gittiği belirlendi. Saklandığı lüks sitedeki evde 11 cep telefonu ele geçirilen Bekmezci'nin 3 ay önce kalça ameliyatı olduğu ortaya çıktı
 21 Ocak 2020 12:30
Yazdır
Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

- Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin, "kuryesi" olduğu örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e bilgi ve belge ulaştırmak amacıyla geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gittiği tespit edildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 3,5 yıldır firari olarak aranan ve örgütte "il-bölge-ülke imamları"nın üstünde konumlandırılan, "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci, dün polisin operasyonuyla saklandığı hücre evinde yakalandı.

- Polis adım adım izlemiş

Örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı, örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan ve Bekmezci'nin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Akif Sarı'yı takibe aldı. Çok fazla dışarıya çıkmayan Akif Sarı, Bornova ilçesinde sonradan ismi Mehmet Fatih Arslan olarak tespit edilen kişi ile buluştu.

Takibini sürdüren terör ve istihbarat polisi, bu kez Mehmet Fatih Arslan'ın peşine düştü.

Şüpheli Arslan'ı yaklaşık 3 ay izleyen polis, bu kişinin Çiğli ilçesindeki lüks bir siteye gittiğini belirledi. Siteden çok sık dışarı çıkmayan Arslan'ın alışveriş için markete gidip geldiğini belirledi.

Arslan'ın da örgütün yöneticilerinden olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, sitedeki takibini sürdürdü.

Operasyon için düğmeye basan terör polisi, eş zamanlı olarak Arslan'ın yaşadığı ve hücre evi olarak kullanılan lüks siteye ve Akif Sarı'nın Bornova ilçesindeki ikametine baskın yaptı. Operasyonda Bekmezci ile Mehmet Fatih Arslan ve Sarı gözaltına alındı.

İnceleme sonunda Bekmezci'nin örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen şahıs olduğu, Arslan'ın bu kişinin bakıcısı ve koruması olarak görev yaptığı aynı zamanda da FETÖ'de sözde yöneticilik yaptığı tespit edildi.

- 22 kez ABD'ye gitmiş

Yaklaşık 3,5 yıldır firari olarak aranan şüpheli Bekmezci'nin FETÖ elebaşının İzmir'e ilk geldiği yılllarda örgütsel faaliyete başladığı ve o dönem örgütün sözde "idari heyeti"nin başında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye gittiği belirlenirken, en son 2016 yılında seyahatlerinden birini gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Terör örgütü elebaşı ile doğrudan irtibatı bulunan Bekmezci için örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Bekmezci'yi üzen beni üzmüş kadar olur." şeklindeki sözleri, güvenlik birimlerinin raporlarına yansıdı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen örgütsel bilgi, belge ve dokümanları toplayan Bekmezci'nin örgütte "canlı kurye" olarak tabir edilen bir uygulamayla ABD'ye gittiği, burada terör elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, ardından da aynı şekilde aldığı mesajları Türkiye'ye getirdiği belirtildi.

Bekmezci'nin, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile birebir görüşebilen en yakın isimlerden olduğu, örgüt için anlaşmazlıklarda sözü ve talimatlarına itimat edilen üst düzey isimler arasında yer aldığı, mayıs ayında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Sinop Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olduğu öğrenildi.

- 3 ay önce kalça ameliyatı olmuş

İzmir polisi, şüpheli Bekmezci'nin yakalandığı hücre evinde 11 cep telefonu ele geçirdi. Evde herhangi bir internet bağlantısı olmazken cep telefonları incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Bu arada Bekmezci'nin 3 ay önce kalça ameliyatı olduğu öğrenildi.

İzmir polisi, ameliyatın sahte kimlik bilgileriyle mi yapıldığını ya da başka bir yöntem mi izlendiğini araştırıyor.

- Operasyonun geçmişi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, dün Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramalarda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YSK, oy zarflarını kaldırabilir
21 Ocak 2020 12:00		 'Kira ve fatura sonrası emekliye sadece ekmek parası kalıyor'
21 Ocak 2020 11:50
Erbaş: FETÖ ve DEAŞ, din istismarının en canlı örnekleridir
21 Ocak 2020 11:25		 Küçükbaş hayvancılığa milli ve yerli teknolojik destek
21 Ocak 2020 11:23
'Bugün hala Atatürk'ü doğru anlayamamanın sancısını çekiyoruz'
21 Ocak 2020 11:19		 Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
21 Ocak 2020 10:23
Suriye'deki terör gruplarına 'drone' gönderdiği iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
21 Ocak 2020 10:20		 Somali'deki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor
21 Ocak 2020 09:54
Davutoğlu: Ekonomi yönetimi enflasyon için rakamlarla oynuyor
21 Ocak 2020 09:52		 Akşener'e göre parlementer sisteme geçmek isteyenlerin oranı
21 Ocak 2020 09:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı12:56 - Siirt ekipler, yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın için seferber oldu12:49 - Karnı ağrıdığı için doktora gitti, iç organlarının ters olduğunu öğrendi12:44 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - YSK'nın Yargıtay kontenjanından seçilen üyesi belli oldu12:37 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 141'inci gününde12:36 - Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor12:30 - Yusuf Bekmezci, FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış12:29 - Ankara Büyükşehir Belediyesinden taksicilere anket12:28 - Tokat'ta tarihi eser operasyonunda baba ile oğlu gözaltına alındı
12:11 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - EKYS'ye nasıl hazırlanılır?12:00 - YSK, oy zarflarını kaldırabilir11:53 - Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı11:50 - 'Kira ve fatura sonrası emekliye sadece ekmek parası kalıyor'11:48 - Kamyonun altında kalan 5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira11:47 - Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı11:42 - Sağlık Bakanlığı'nın, başasistanlık sınavı için 1,5 yıl sonra verdiği cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Üç sebzede yasak zehir tespit edildi
Güvenlik Soruşturmasında Erdoğan'ın üzerinde durduğu öneri
KPSS 2020/3 tercih sonuçları açıklandı
MEB'de 11'i görevde, 16 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
Müebbetlik eski korgenerale tahliye kararı
İşte darbeci İyidil'in MİT belgesi
Savunma hakkı kullandırılmadan meslekten çıkarma kararı verildi, Danıştay iptal etti
Anestesi uzmanı sıfır araç aldı, mobil uygulama sayesinde gerçeği öğrendi
AÖF sınav görevli ücretlerini 1 TL bile arttırmadı!
Libya Başbakanı Serrac'ın Türk asıllı olduğu ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olcay şahan 2
Tasavvuf 2
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 1
Avustralyadaki yanginlar 1
ekran görüntüsü almak 1
dört elle sarılmak 2
19.01.2020 falcao'nun elle oynamasina verilmeyen penalti 3
halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1
whatsapp grupları 1
Bağırarak konuşmak 1
SON İLANLAR
Manisa Yunusemre SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Kütahya Tavşanlı Gıda 24 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Geçici 4 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 2 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 5 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Erzincan Refahiye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Çankırı Kurşunlu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Çankırı Bayramören SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam