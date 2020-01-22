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Pekin Büyükelçisinden, Çin'deki yeni virüse dair açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türü hakkında bir açıklama yaptı
 22 Ocak 2020 08:10
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Pekin Büyükelçisinden, Çin'deki yeni virüse dair açıklama

T.C. Pekin Büyükelçiliği
Çin'de Ortaya Çıkan Yeni Koronavirüs Türü Hakkında Büyükelçilik Duyurusu
22 Ocak 2020

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan, Çin'de ve civar ülkelerde vaka sayısının artmakta olduğu müşahede edilen "2019-nCoV" adlı yeni koronavirüs türü hakkında Büyükelçiliğimiz duyurusu aşağıda sunulmuştur:

Dünya Sağlık Örgütü ile Çin Halk Cumhuriyeti resmi makamları tarafından paylaşılan bilgilerde, yeni virüsün zatürreye yol açtığı; ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerinin bulunduğu; sağlık sorunu bulunan yaşlılara ve bağışıklık sistemi zayıf düşmüş kişilere daha ciddi tesir ettiği açıklanmıştır. Yeni virüsün nezle gibi olağan solunum yolu hastalıkları ile Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendı omu (SARS) gibi daha ciddi rahatsızlıklara yol açan koronavirüs ailesinden olduğu belirlenmiştir.

Çin'de ikamet eden ve Çin'e seyahat edecek vatandaşlarımızın aşağıdaki mutat sağlık tedbirlerini almaları, bu çerçevede özellikle:
- Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları,
- Açık havada koruyucu maske takmaları,
- Ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösteren hastalarla temastan kaçınmaları,
- Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun kısımlarını kapatmaları ve kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri,
- Canlı hayvanlarm bulunduğu çiftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmaları,
- Canlı ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınmaları,
- Et, balık ve yumurta benzeri hayvansal ve su ürünlerini iyi pişmiş şekilde tüketmeleri,
- Ellerini su ve sabunla sık sık ve özenle yıkamaları,
- Seyahat sırasında yanlarında el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmaları,
- Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir.

Çin'de ikamet eden vatandaşlarımızın Çin Halk Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi açıklama ve uyarılarını yakından takip etmelerinde ayrıca yarar görülmektedir.

Büyükelçiliğimize hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 / 14.00-18.00) +86 10 65 321715 numaralı telefonu arayarak ve embassy.beijing@mfa.gov.tr e-posta adresine mesaj göndererek ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 7 gün 24 saat faaliyet gösteren Konsolosluk Çağrı Merkezimize +90 312 292 29 29 numaralı telefondan ulaşılması da mümkündür.

Mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde oluşabilecek acil durumlarda ise Büyükelçiliğimize +86 152 01 30 94 12 numaralı nöbetçi telefonundan ulaşabilirsiniz.
Saygıyla duyurulur.


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Memurlar.Net
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