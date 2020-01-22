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Ordu'daki ölümün domuz gribinden olduğu kesinleşti
Ordu'da dün vefat eden kişinin ölüm sebebinin domuz gribi olduğu kesinleşti
|22 Ocak 2020 10:56
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Ordu'da aniden hastalanarak hastaneye getirilen ve tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybeden Yener Demir'in (38) kesin vefat sebebi Ankara'ya gönderilen örneklerin tahlili sonucu belli oldu.
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri hastanın halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
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