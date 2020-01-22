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TCDD'den 'YHT biletlerine zam' iddiasına açıklama

TCDD Taşımacılık AŞ:"YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı"- "YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranları değişti"
 22 Ocak 2020 19:47
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TCDD'den 'YHT biletlerine zam' iddiasına açıklama

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerin (YHT) bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilerek, YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı ifade edildi.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün bazı gazetelerin internet siteleri ile haber sitelerinde "YHT bilet ücretlerine fahiş zam" yapıldığına ilişkin haberlerin yer aldığı aktarıldı.

Genel Müdürlük tarafından işletilen YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, YHT'lerin business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı belirtildi.

YHT'lerde geçerli 2 çeşit abonman paketi bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahiplerine belirlenen 2 istasyon arasında 60 gün süreyle 15-20 ve 30 biniş hakkı sağlayan biniş bazlı abonman paketleri business için yüzde 5, yüzde 10 ve yüzde 15, ekonomi için ise yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 arası indirim uygulanmaya başlandı.

Ankara-Eskişehir arasında ekonomi sınıfı 30 binişlik abonman kartı sahibi yolcumuzun seyahati 28,1 lira olarak ücretlendirilirken, tam biletle seyahat eden yolcumuz 37,5 lira ödemektedir."

Açıklamada, YHT'lerin işlediği tüm parkurlarda geçerli ve business bölümünde yüzde 25 indirim sağlayan yeni aylık abonman paketlerinin uygulanmaya başlandığı, Ankara-Eskişehir arasında business ücreti 54,5 lira iken aylık abonman sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücretin 41 lira olduğu ifade edildi.

Aylık abonman kartlarının ekonomi bölümünde gençlere yüzde 50, tam abonman kartıyla yüzde 25 indirim sağlayan yeni paketlerin uygulanmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, Ankara-Eskişehir arasında ekonomi ücreti 37,5 lira iken tam abonman kart sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücret 28,1 lira, genç abonman kart sahibi yolcunun bir seyahatinde ödeyeceği ücretin 16 lira olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca, YHT'lerde business ve ekonomide gidiş-dönüş bileti alan yolculara yüzde 15 indirim uygulanmaya devam edildiği de vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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