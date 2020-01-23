Kör eden iğne için komisyon kuruldu
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göz tedavisi gören 20'ye yakın hastanın yapılan iğneden sonra görme kabiliyetini kaybettiği iddia edildi.
|23 Ocak 2020 09:27
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Ankara'ya sevk edilen mağdurlar çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanlığı, iddiaların araştırılması için Bilimsel Komisyon kurdu. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde bir süredir tedavi gören yaklaşık 20 kişi, düzenli olarak aldıkları iğneyi 17 Ocak günü tekrar yaptırdı.
İddialara göre, ilaç sonrası görme kaybı yaşayan hastalar, hastaneye gelerek yetkililere durumu bildirdi. Kırıkale'deki tedaviden sonuç alınamayınca hastalar, Ankara'daki çeşitli hastanelere gönderilerek ameliyata alındı. Sağlık Bakanlığı da yaşanan olayın ardından iddiaların araştırılması için bilimsel komisyon kurdu.'Yanlış ilaç 20 kişiyi kör etti' iddiasına yalanlama
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