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Dünyayı dehşete düşüren virüsle ilgili 'yarasa' iddiası

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı dehşete düşüren corona virüsüyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Bilim insanları, virüsün yarasalarda bulunabileceğini ve yarasa çorbasından insanlara geçmiş olabileceğini düşünüyor.
 23 Ocak 2020 09:46
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Dünyayı dehşete düşüren virüsle ilgili 'yarasa' iddiası

Çin'in orta kısımlarında bulunan Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17'e yükseldi. 25 Ocak'ta kutlanacak Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca insanın hem yurt içinde hem yurt dışında seyahat etmesi bekleniyor.

Virüsün nasıl yayıldığı ise henüz bilinmiyor. Fakat China Science Bulletin (Çin Bilim Bülteni) gazetesinde yayınlanan bir makalede, virüsün yarasalarda bulunabileceği ve yarasa çorbasının Wuhan'da çok fazla tüketilmesi nedeniyle de virüsün insanlara geçmiş olabileceği ifade edildi.

Çinli bilim insanları, zatürre benzeri virüsün araştırmacılar tarafından yeterince ciddiye alınmadığını düşünüyor.

Çin'deki 22 ayrı bölgede toplam 552 vaka tespit edildi. Fakat gerçek sayının bu rakamın çok daha üstünde olduğunda düşünülüyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merekezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.


Virüs dünyayı tehdit ediyor! Korona virüsü nedir? Nasıl bulaşır?

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.
Sözcü
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