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Deniz Baykal, Domuz Gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal halk arasında domuz gribi olarak bilinen Influenza virisüne yakalandı. Baykal'ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
 23 Ocak 2020 20:27
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Deniz Baykal, Domuz Gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılan Deniz Baykal'ın domuz gribi olduğu belirtildi. Baykal'a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Tedavi sonrası durumunun iyiye gittiği öğrenilen Deniz Baykal'ı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün öğleden sonra hastanede Baykal'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal'a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DOMUZ GRİBİ HAKKINDA BİLGİLER

Domuz gribi, nadir durumlarda insanlara geçebilen ve birçok Influenza A virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. En yaygın olarak, domuz gribi H1N1 influenza alt tipindedir. Bununla birlikte, domuz gribi virüsleri bazen H1N2, H3N1 ve H3N2 gibi diğer alt türlerden gelebilir.

İnsanları enfekte eden 2009 domuz gribi salgını H1N1 alt tipiydi. Domuzda gelişmesine rağmen, 2009 salgını virüsünün tamamen domuzdan bulaşmadığını bilmek önemlidir. Virüs, kuş, domuz ve insan gribi türlerinden kaynaklanan grip genlerinin bir kombinasyonunu içerir. İnsanlarda domuz gribinin görülmesi birkaç nedene bağlıdır. Bunlar:

Enfekte domuzlarla temas: Domuz gribine yakalanmanın en yaygın yoludur. Enfekte domuzlarla herhangi bir temas, bulaşma riskini daha olası kılar.

Enfekte olmuş insanlarla temas: Bu, domuz gribine yakalanmanın daha az yaygın bir yoludur, ancak özellikle enfekte olmuş bir kişiyle yakın temasta olanlar için bir risktir.

İnsanları domuz gribi H1N1 suşuna karşı korumak için bir aşı üretildi. Bu, 2009 ve 2010 yıllarındaki grip salgınının ardından piyasaya sürüldü.

Domuz gribinin durumu bir salgından mevsimsel tipte bir Human influenza türüne dönüştü. Özel aşı şimdi daha genel mevsimsel grip aşıları ile değiştirildi.

DOMUZ GRİBİNİN İNSANLARDAKİ BELİRTİLERİ NELER

- Ateş (her zaman değil)

- Titreme

- Öksürük

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı veya tıkanıklığı

- Sulu, kırmızı gözler

- Vücut ağrıları

- Baş ağrısı

- Yorgunluk

- İshal

- Mide bulantısı ve kusma

Grip belirtileri virüse maruz kaldıktan yaklaşık bir ila üç gün sonra ortaya çıkar.

Belirtiler düzenli grip benzeri tedavilerle tedavi edilebilir. Bununla birlikte, bir doktor hastayı domuz gribi şüphesinin doğruluğu konusunda muayene etmeli ve bireysel semptomların nasıl tedavi edileceği ile ilgili tavsiyelerde bulunmalıdır.
Memurlar.Net
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