Doğum yapan anne o anlarda depreme yakalandı
Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8 büyüklüğündeki deprem ardından birçok hikaye de bıraktı. Bu kez mucize hikayesi bir doğum sırasında yaşandı. Elazığ'da bir kadın doğum yaparken depreme yakalandı, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
|26 Ocak 2020 15:17
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Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8 büyüklüğündeki deprem ardından birçok hikaye de bıraktı. Bu kez mucize hikayesi bir doğum sırasında yaşandı. Elazığ'da bir kadın doğum yaparken depreme yakalandı, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
NTV'nin haberine göre, Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı.
Görüntülerde Elazığ'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında soğukkanlılıkla yeni doğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor.
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