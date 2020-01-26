Elazığ'a gönderilen paketlerden çıkan notlar duygulandırdı
|26 Ocak 2020 15:56
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Elazığ'da meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere pek çok şehirde etkisi hissedilen depremden etkilenen depremzedelere yardım eli uzatmak için Ataşehir tek yürek oldu. Paketlenen malzemelerin içinden çıkan not kağıtları duygulandırdı.
Ataşehir Belediye Birim Müdürleri, Ataşehir Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve gönüllüler bir araya gelerek deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin toplanması, ayrıştırılması, paketlenmesi ve ulaşımının sağlanması için seferber oldu.Belediyenin ve vatandaşların desteğiyle toplanan malzemeler hızlı bir şekilde depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Elazığda meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere pek çok şehirde etkisi hissedilen depremden etkilenen depremzedelere yardım eli uzatmak için Ataşehir tek yürek oldu. Paketlenen malzemelerin içinden çıkan not kağıtları duygulandırdı. pic.twitter.com/ViI8hcILJlMemurlarNet (@memurlarnet) January 26, 2020
Ana toplanma noktası Erdal Eren Kültür Merkezi olan çalışmalarda, ihtiyaç malzemelerden iki paket içinde çıkan not ise duygulu anlara sebep oldu. Notlarda yazılı olan "Keşke daha fazla imkanım olsaydı da daha çok şey gönderebilseydim, özür dilerim. Yüreğim, kalbim, ruhum sizinle. Hepsi geçecek emin olun, hiçbir şey olmazsa sabah olur" yazıyordu. Battaniye, elbise, mont, eldiven, bere, ayakkabı, çocuk bezi, kuru gıda, mama gibi ihtiyaç duyulan tüm malzemeler toplanarak; ayrıştırılıp, kutulara konularak gönderildi. Yardım çalışmalarında hiç kullanılmamış veya temiz ve kullanılabilecek durumda olan malzemeler toplanırken, kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm için ayrıştırılıyor.
Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ali Cihan Sakman, "Cumartesi gününden beri Ataşehir'de yoğun bir yardım kampanyası var. Ataşehir halkı bu konuda çok duyarlı dün gece burayı kapatmadık. Personellerimiz değişmeli olarak çalışıyor. Vatandaşlarımızın getirdiği paketlerin içinden notlar çıkıyor. Onlar da bizi duygulandırıyor. Elindeki imkanlar kısıklı olsa da bile vatandaşımız bu konuda çok duyarlı çok hassa biz de bu notları okuyunca çok duygulanıyoruz" diye konuştu.
Ataşehir Belediyesi çalışanı Duygu Parıltı ise, "Elazığ'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız var. Depremzede vatandaşlarımız var. Kuru gıda, giysi, erzak paketlerini alıyoruz ayrı ayrı ayrıştırıyoruz. Kutulardan notlar çıkıyor. Paketin bir tanesinde bir ayakkabı çıktı ve bir not yazıyordu. Arkadaşlarımızla çok duygulandık notta, ellerinden geldiği kadar yardım yapabildiklerini, kalplerinizin ve ruhlarının Elazığ'da onlarla birlikte olduğu yazıyordu çok duygulandık. Birçok not var arkadaşlarımız ile okurken duygulanıyoruz. Türkiye olarak birlikte el ele mücadele ediyoruz çok güzel duygular yaşıyoruz" diye konuştu.
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