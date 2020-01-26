Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı!
Oyuncu Berna Laçin'e, Elazığ depremi sonrası tepki çeken sosyal medya paylaşımı nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti, soruşturma açıldı.
|26 Ocak 2020 16:43
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Berna Laçin, Elazığ'da yaşanan deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle birçok kişi tarafından eleştirildi.
Berna Laçin, Elazığ'da meydana gelen depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından, ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımında bulundu.
Berna Laçin'in bu paylaşımı herkes tarafından dikkat çekince tepkiler çığ gibi büyüdü. Laçin'in paylaşımı provokasyon içerikli sayılınca Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti.
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