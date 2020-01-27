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MEB; bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı ile en fazla öğrenci sayısını açıkladı

İlköğretim kurumlarında bir şubedeki öğrenci mevcudunun 30'a tamamlanması, 40'ı da geçmeyecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.
 27 Ocak 2020 09:25
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MEB; bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı ile en fazla öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 21.10.2015 tarih ve 10730773 sayılı yazılarıyla bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı ile en fazla öğrenci sayısını açıkladı.

Açıklama, Bir Ortaokulun 5. sınıfında 29 öğrencinin kaydının göründüğü ve 3 (üç) şube oluşturulduğu, 1 (bir) öğrencinin de nakil bekletildiği hususu ile ilgili inceleme işlemi yapıldığı, bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı konusunda mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı ve uygulamaya ilişkin Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulması üzerine yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde; "Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

b) 31-42 saate kadar 2,

c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmem norm kadrosu daha verilir."hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12. maddesinin 10. fıkrasında da; "İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları eylül ayının ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları 15 Eylül tarihine kadar e-Okul sistemi üzerinden alınır. Başvurunun boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve nakilleri yapılır." denilmektedir.

5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 50 nci maddesinde ise "Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde yer alan hüküm atanacak öğretmen normu ile ilgili olup yukarıda sözü edilen Kanun ve ilgi Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin birlikte değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere; ilköğretim kurumlarında bir şubedeki öğrenci mevcudunun 30'a tamamlanması, 40'ı da geçmeyecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Bu duruma göre iliniz merkez Solmaz Ortaokulunda yapılan uygulamanın hatalı olduğu, 29 öğrenci için yalnız bir şube oluşturulması gerekmektedir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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