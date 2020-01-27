Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma
|27 Ocak 2020 10:11
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlıklı video yayınlandığı belirtildi.
Bunun üzerine yapılan incelemelerde Van'da çekilen görüntülerdeki ambulansın Hakkari'ye bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gerekli soruşturmanın başlatılması için Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli koordine sağlanmıştır. Hakkari 112'ye bağlı Şemdinli ekibi, 24 Ocak'ta Van'a hasta getirmiş olup, sevk dönüşünde saat 11.13 ile 11.18 aralığında Van'ın Başkale ilçesi Hakkari sınırlarında ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun Van 112 ekipleri ve ambulanslarıyla ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili Sağlık Bakanlığımız talimatıyla Hakkari İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."
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