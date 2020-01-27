Acun Ilıcalı'nın programında Elazığ için rekor bağış toplandı!

Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu.

51 MİLYON TL BAĞIŞ TOPLANDI

Acun Ilıcalı'nın başlattığı yardım kampanyasında 51 milyonun TL bağış toplandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN 20 BİN TL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Canlı yayına bağlanan Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun. Sizlere selamları var" dedi.

ÇAVUŞOĞLU : 1 MAAŞIMI BAĞIŞLIYORUM

Canlı yayına bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "1 maaşımı bu kampanyaya bağışlamak istiyorum. 26 bin TL maaşım. Eşim Hülya hanımda yanımda oda bir maaşını kampanyanıza bağışlıyor" dedi.

CANLI YAYINA BAĞLANDI, 300 BİN LİRA BAĞIŞI AÇIKLADI

Beşiktaş Kaptanı Burak Yılmaz, yayına bağlanarak yaptığı açıklamada "Futbolcu kardeşlerimiz olarak biz 300 bin TL yardımda bulunuyoruz" dedi.

ACUN ILICALI TEŞEKKÜR ETTİ

Acun Ilıcalı da Beşiktaşlı futbolcuların duyarlı davranışı üzerine üzerine "Çok teşekkür ediyorum Burak. Bu duyarlılığa sahip olmak çok güzel. Beşiktaş camiasına ne mutlu ki, böyle duyarlı futbolcuları var" ifadelerini kullandı.

ÖZDİLEK'TEN 1 MİLYON

Kanalın yayınına bağlanan iş adamı Hüseyin Özdilek, 1 milyon TL bağışta bulundu. Özdilek "Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

REKOR BAĞIŞ CEMİL KAZANCI'DAN GELDİ

Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu.

Filistin asıllı Ahmet Elser ise 500 bin TL bağışta bulundu.

İş adamı Fettah Tamince ise Acun'un başlatığı kampanyaya 250 bin TL bağışta bulundu.

İNEGÖL MOBİLYA, DEPREMZEDELERİN MOBİLYA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK

İnegöl Mobilya, depremde evi yıkılan ve zarar gören tüm ailelerin mobilya ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıkladı.

Cihan Kamer, Atasay Kuyumculuk ve Huqqa adına toplamda 1 milyon TL bağışladı.