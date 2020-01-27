Acun'un başlattığı kampanya'ya Çavuşoğlu ve eşinden 1'er maaş bağış
|27 Ocak 2020 11:11
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TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın Elazığ için düzenlediği yardım kampanyasında Türkiye kenetlendi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 50 milyona yakın bağışın toplandığı programa telefonla katılarak bağış yaptı.
"Milletimizi temsil etmek bizim için şereftir"
Böylesine anlamlı bir kampanya başlattığı için Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: Böyle bir milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum. Her zaman ihtiyaç olduğu zaman birlikte beraberlik içerisinde olmayı başaran bir milletin ferdi olmak bizim için onurdur. Milletimizi temsil etmek bizim için şereftir. Milletimizin bu cömertliği sayesinde de dünyada insani yardımda birinci sıradayız.
Milletimiz yine bu cömertliğini Elazığ ve Malatya bölgesinde yaşanan depremden sonra oradaki kardeşlerimize yardım eli uzatarak gösteriyor. Devletimizde tüm kurumlarıyla elinden gelen her şeyi yapıyor, yapmaya da devam edecek.
Eşiyle birlikte 1'er maaşlarını bağışladılar
Kampanyaya eşiyle birlikte destek verdiklerini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Sizlerin başlattığı bu kampanya çok anlamlı. Dolayısıyla bende sizin bu kampanyanıza destek olmak için bağlandım. Kampanyanıza sembolikte olsa katkı yapmak istiyorum.
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