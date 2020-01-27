İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
|27 Ocak 2020 13:07
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