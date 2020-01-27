1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: "Toplam 12 kişi hasta değil. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var. Genel durumu kötü değil. Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu söz konusu olunca rehber çerçevesinde takibi gerçekleştiriliyor"
 27 Ocak 2020 21:22
Yazdır
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) şüphesiyle ilgili, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı." dedi.


Sağlık Bakanı Koca'dan 'Deprem ve Korona virüsü' açıklaması

Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere, Aksaray'da bazı Çinli turistlerin koronavirüs şüphesiyle müşahede altında tutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Şüpheli olan hastalarımız oldu. Denizli'de, Nevşehir'de, İzmir'de, Konya'da şüpheli vakalarımız olmuştu. Bu vakalarımızda ağırlıklı H1N1 pozitif olarak sonuçlandı. Dolayısıyla Aksaray dışında diğer illerde şüpheli olarak görülen vakalarımızın hiç birisinin koronavirüs olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü onlardan çıkan sonuçlar daha çok H1N1 şeklinde oldu. Aksaray'daki olayda ise 9 kişilik kafileyle beraber aralarında tur operatörü ve şoförü olmak üzere 12 kişilik ama bu kişilerden biri ateş, bulantı ve ishal yakınmasıyla ve Çin'den ama Vuhan bölgesinden değil, bir hafta önce gelmesi arkadaşlarımızı şüphelendirdi."

Özellikle koronavirüs ile ilgili erken dönemde hasta grubuna nasıl davranılması, numunelerin nereye gönderileceği, gözlem ve karantina dahil olmak üzere kapsamlı bir rehber yayınlandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Bu rehber çerçevesinde tüm Türkiye'de erken dönemde bazı hassasiyet göstererek yoğun numune gönderimi olduğunu da biliyoruz. Ama rehber çerçevesinde olduğu için tüm imkanlarımızın yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Aksaray'dan gönderilen numunenin daha sonuçları çıkmadı. Vakanın şu an koronavirüs denme durumunun olmadığını ve özellikle daha çok Çin'den gelen, klinik olarak ishal ve ateş yakınması olduğu için erken dönemde takip edilip, sonrasında giderek genel durumunun kötüleşmesi, daha çok akciğer yetersizliğinin geliştiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını söylemek istiyorum. Bu anlamda hastanın genel durumunun iyi olduğunu ve herhangi solunum sorunu olmadığını özellikle söylemek istiyorum."

Koca, özellikle bu süreçte bakanlık olarak çok şeffaf bir şekilde tüm sonuçları paylaştıklarına dikkati çekerek, "Bir çok tevzirat yapılıyor. Bunlara inanılmaması, bizden bu anlamda net bir bilgi verilmedikçe inanılmamasının özellikle altını çiziyorum." dedi.

Bakan Koca, 1-2 gün içerisinde testin sonucu çıktığında gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklarını belirterek, "Toplam 12 kişi hasta değil. Sadece 1 Çinli vatandaşın ishal ve ateş yakınması var. Genel durumu kötü değil. Çin'den gelmesinden dolayı şüphe durumu söz konusu olunca rehber çerçevesinde takibi gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Ocak 2020 00:01		 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi
27 Ocak 2020 23:40
İmamoğlu'nun, Elazığ'dan sonra, Erzurum'da kayağa gitmesi tepki topladı
27 Ocak 2020 22:26		 Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti
27 Ocak 2020 22:16
Fahrettin Koca: Bölgeye 8 sahra hastanesi kuruldu
27 Ocak 2020 22:06		 CHP kongresinde gergin anlar! 'Polis çağırıp çıkartın'
27 Ocak 2020 21:53
HDP'nin yardımı geri mi çevrildi? Bakan Soylu açıkladı
27 Ocak 2020 21:47		 Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor
27 Ocak 2020 21:31
Erdoğan'dan Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık müjdesi
27 Ocak 2020 21:26		 MHP'li İl Başkanı görevinden istifa etti
27 Ocak 2020 21:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler01:08 - Benzin ve motorinde önemli indirim!01:03 - Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı00:41 - Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi00:27 - Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu00:02 - OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!00:01 - 28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi23:33 - Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı23:28 - Depremzede çocuklara psikososyal destek
23:23 - Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!23:18 - YouTube'un en çok izlenen videoları23:13 - Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor23:08 - Yatırımcılar 'güvenli liman'a yöneldi23:03 - Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum22:58 - Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı22:53 - Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat22:47 - Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Benzin ve motorinde önemli indirim!
OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ziya selçuk tan büyük ümitler besledik 1
14 şubat 2
supporters 3
olmak ya da olmamak 1
taşınmak 2
batıl inanç 1
sevgi 5
özlemek 2
Birden fazla kadınla evli olmak 3
cahil 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Biga SYDV Personel Alım İlanı
EPDK 40 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Sinop Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sinop Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tahran eğitim müşavirliği sözleşmeli personel alım duyurusu
VGM Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 20 İşçi Alacak
Enerji Bakanlığı 20 sözleşmeli mühendis alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam