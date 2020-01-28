Benzin ve motorinde önemli indirim!
28 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 23, motorinde 21 kuruş indirim gerçekleşti.
|28 Ocak 2020 01:08
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 28 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 23, motorinde 21 kuruş indirim gerçekleştiğini duyurdu.
2020 yılının başlarında ABD-İran arasındaki gerilimden dolayı brent petrolün fiyatı 70 dolar kadar yükselmişti. Krizin şimdilik sona ermesiyle birlikte, brent petrol fiyatları Ekim ayı değerlerine döndü ve 58 doları gördü.
EGPİS, TWİTTER'DAN DUYURDU
EPGİS'in Twitter'dan yaptığı açıklayama göre; "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 28/01/2020tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 23, Motorinde 21 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.
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