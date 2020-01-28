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İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler
İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı. Taksicilerin yol keserek evrak kontrolü yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
|28 Ocak 2020 01:28
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İstanbul'da bir otelden yolcu alan turizm şirketine ait VIP minibüs, taksiciler tarafından yolu kesilerek evrak kontrolü yapıldı. Uber'in faaliyette olduğu dönemde de taksi şoförleri, Uber şoförlerine bıçaklı ve silahlı saldırılarıyla gündeme gelmişti.
İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm firmasına ait araç, Bahçeşehir'deki bir otelden müşterisini aldı.
Müşterisini Sapanca'ya götürmek üzere harekete geçen VIP aracın yolu, taksiciler tarafından kesildi.
İşte o anlar:
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