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Depremzede anne talep etti, Erdoğan anında aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki deprem sonrası hastanede tedavi gören bir depremzede anneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaralı anne çalışan iki oğlunun yanına gelmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan izin almasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talep üzerine annenin yanında olan polis oğlu ve Trabzon'da bir şirkette muhasebecilik yapan diğer oğlu için izin ayarladı.
 28 Ocak 2020 10:30
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Depremzede anne talep etti, Erdoğan anında aradı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşların hastanelerde tedavileri devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hastanede bulunun yaralıları yalnız bırakmadı. Depremde yaralanan bir annenin ziyaretine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat hasreti çeken anneye desteğini esirgemedi.

ANNESİYLE İLGİLENSİN DİYE İKİ OĞLUNA İZİN AYARLADI
Depremzede anne ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki oğlunun işten izin alıp annelerinin yanında olmaları için olanak sağladı.

Anne ile konuşmasının ardından telefonla gerekli yerlerle iletişime geçen Erdoğan, evlat özlemi çeken anne ve oğullarını bir araya getirmek için, iş yerlerinden izin ayarladı.

''AHMET'E SÖYLÜYORSUN, HEMEN ANNESİNİN YANINA GÖNDERİYORSUN''
Erdoğan, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Ahmet senin personelin. Şimdi sen ona 15 gün izin ver, annesinin hizmetinde bulunsun. Birbirlerini çok özlemişler. Sen şimdi Ahmet'e söylüyorsun, onu hemen annesinin yanına gönderiyorsun. Ben hemen gereğini yapıyorum." dedi.


Depremzede anne talep etti, Erdoğan anında aradı
Memurlar.Net
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