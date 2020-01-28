İmamoğlu'dan 'Evet tatildeyiz' açıklaması
İBB Başkanı İmamoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatili nedeniyle çocukları ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Erzurum'a gittiğini belirtti
|28 Ocak 2020 14:18
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin vurduğu Elazığ'a yaptığı ziyaretin hemen ardından Erzurum Palandöken'e gittiği için yöneltilen eleştirilere yanıt mahiyetinde bir mesaj yayınladı.
İBB Başkanı İmamoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatili nedeniyle çocukları ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Erzurum'a gittiğini belirtti.
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:
"Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı."
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