Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
|28 Ocak 2020 14:33
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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