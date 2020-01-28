Haluk Levent: Siyasete girersem yüzüme tükürün
Şarkıcı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
|28 Ocak 2020 23:51
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Şarkıcı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Haluk Levent, Twitter'da şu açıklamayı yaptı:
- Abi Kızılay'ın Başkanı ol .
- Şu bakanlık sana yakışır.
- Abi ülkeyi yönet!
Böyle yazıldıkça bizleri politize edip hedef gösteriyorlar.
Yüz kez söyledim, "Ben siyasete girersem, yüzüme tükürün" diye.
Ben hayallerimi yaşıyorum ve mutluyum.
Kimse beni bu mutluluktan alıkoyamayacak."
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