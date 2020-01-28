1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haluk Levent: Siyasete girersem yüzüme tükürün

Şarkıcı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
 28 Ocak 2020 23:51
Yazdır
Haluk Levent: Siyasete girersem yüzüme tükürün

Şarkıcı ve AHBAP platformunun kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haluk Levent, Twitter'da şu açıklamayı yaptı:

- Abi Kızılay'ın Başkanı ol .

- Şu bakanlık sana yakışır.

- Abi ülkeyi yönet!

Böyle yazıldıkça bizleri politize edip hedef gösteriyorlar.

Yüz kez söyledim, "Ben siyasete girersem, yüzüme tükürün" diye.

Ben hayallerimi yaşıyorum ve mutluyum.

Kimse beni bu mutluluktan alıkoyamayacak."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nusret, Elazığ ve Malatya için toplanan yardım miktarını açıkladı
28 Ocak 2020 13:46		 Nusret, dükkanlarının gelirini Elazığ'a bağışlayacak
27 Ocak 2020 20:15
Tarkan AFAD'a ne kadar bağışta bulundu?
26 Ocak 2020 20:03		 Çiçero'da rol alan Erdal Beşikçioğlu, icra davası başlattı
26 Ocak 2020 19:41
Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi, canlı yayında yardım kampanyası yapacak
26 Ocak 2020 10:17		 Yusuf Güney esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek
25 Ocak 2020 18:07
Demet Akalın, Elazığ'a mont ve bot yardımında bulundu
25 Ocak 2020 17:33		 Masterchef Güzide lüks villasını sattı!
22 Ocak 2020 21:18
Ersan Şen konuşurken moderatör panik oldu
21 Ocak 2020 21:22		 'Babil dizisine soruşturma' iddiasına yapımcı firmadan yanıt
21 Ocak 2020 20:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak14:05 - İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak14:02 - Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak14:00 - Okullarda, taşınır kontrol yetkilisi kim olmalı? İşte MEB'in resmi görüşü13:58 - Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi13:50 - Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor13:48 - INTERPOL'e akredite olan üniversite adli tıp laboratuvarı13:44 - 12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı13:40 - Depremde ağır hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor13:33 - 'Sözde Orta Doğu barış planı' TBMM'de ortak bildiri ile kınanacak
13:31 - Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor13:28 - Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu13:25 - THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama13:20 - Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Deprem bölgesindeki vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek13:02 - Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilmesi kabul edilemez13:01 - Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak
Motorine ÖTV düzenlemesiyle 13 kuruş zam yapıldı
Acun, Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi
Üniversiteyi kazandı, diplomadaki şerh hayallerini suya düşürdü
Şevket Çoruh'a soruşturma... Ben yazmadım!
Araç alım satımında elden para verme dönemi sona eriyor
3.003 sağlık personelinin il dışı tayin sonuçları belli oldu
Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi değiştirildi
Prof. Ercan o bölge için uyardı: Deprem olabilir!
Çin'de görev yapan Türk öğretmen: Kilolarca pirinç aldılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 2
atm'de işlemi uzun süren insan 4
Wuhan virüsü 2
Yolcu otobüslerindeki tekli koltuklar 1
olmak ya da olmamak 1
Kimseye etmem şikayet 1
banyoda ayağın kayması 7
özlediğini belli etmeden belli etmek 3
01.02.2020 c.rizespor vs beşiktaş maci 6
özlemek 2
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam