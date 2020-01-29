Virüs tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 Türk var

Ölümün kol gezdiği Çin'de 6 bin civarında Türk yaşıyor. Karantinaya alınan Vuhan şehrinde ise 30 Türk vatandaşı tecrit edilmiş durumda... Pekin Büyükelçiliği ile tahliyeler konusunda irtibat halinde olduklarını belirten Vuhan Üniversitesindeki Türk öğrenci Cem Nalbantoğlu, karantina süresinin 3 ayı bulabileceğini belirterek "Kampüs içindeyiz, dışarı çıkmamız yasak. 3 ay boyunca burada kalmak istemiyoruz. Durum çok sıkıntılı, ne olacağı belli değil, daha fazla tedbir alınması şart. Her geçen gün ölü sayısı da artıyor. Virüsün kuluçka süresi 2 hafta. Türkiye'nin bizi transfer etmesini ve 2 hafta gözlemlemesini talep ediyoruz. Bürokratik sebeplerle gecikme olacağının da farkındayız. Şimdilik sağlık olarak bir sıkıntımız yok. Günlük testlerimizi oluyoruz, bağışıklık güçlendirici ilaçlar alıyoruz, olabildiğince dengeli beslenmeye çalışıyoruz. İnsanlar hayli tedirgin, acilen aşı bulunmasını bekliyoruz. Bunun dışında günlük hayatta insanlar çok fazla stok yapmaya başladı. Kentte yaşayan Türkler de kendi arasında koordine olarak birbirlerine maske ve gıda takviyesi yapıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Vuhan'da yaşayan İngilizce öğretmeni Burcu Öner ise kent genelinde hayatın durduğunu belirterek "Marketler dahil olmak üzere yiyecek temin edilecek hiçbir yer yok. Kentte su siparişleri bile durdurulmuş durumdaydı. Sokağa çıkmak ve şehirden ayrılmak yasak. Güvenlik güçleri giriş çıkışları kapattı. Dışarıda maske kullanıyoruz, eldivenle dolaşıyoruz. Bir yere dokunduğumuzda da ellerimizi yıkıyoruz" dedi.

Yönetimin virüsle ilgili daha önceden bir uyarı yapmadığını belirten Öner "Bu, Çin'in başına ilk defa gelmiyor. Daha öncede SARS'tan dolayı hayatını kaybedenler oldu. 3-4 ay önce de bu virüs vardı ancak insanlar normal bir grip salgını var diye geçiştirdiler. Ben de bir akciğer hastalığı geçirdim. 9 gün boyunca hastanede yattım. Panik oluşmasın diye söylemek istemediler diye düşünüyorum. Şu anda iş çığırından çıktı. Karantina ortamı uzun sürerse insanlar Vuhan'dan kaçmaya çalışacaktır" diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi Hasan Topali da "Dışarıda gözlük ve maske takıyorum. Halkta bir tedirginlik var. Bazı insanlar aşırı tepki gösterip marketlere saldırı durumuna geçti" diye konuştu.

ÇİN'DE DURUM ÇOK CİDDİ

60 milyon kişinin karantina altında olduğu Çin'de koronavirüs tahminlerin çok ötesinde hızla yayılmaya devam ediyor. Kısa sürede 17 ülkeye yayılan virüs yüzünden önceki gün Çin'de 81 kişi hayatını kaybetmişti. Dün itibarıyla ölü sayısı 106'ya yükseldi. Sadece Vuhan'da 100 bin vaka ve 1.500'ün üzerinde ölü olduğu iddiaları bir yana hastanede yatanların durumu pek de iç açıcı değil. Çin'in resmi verilerine göre ülke genelinde 757 ciddi, 140 da kritik vaka var. Çin'in Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi sorumlusu Zeng Guang, "Virüs Vuhan'da çok hızla yayıldı, çünkü soğuk algınlığı olarak görüldü. SARS ile karşılaştırıldığında, yeni koronavirüs daha 'kurnaz'" diye konuştu.

KOCA: AMBULANS UÇAK GÖNDERECEĞİZ

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak, "Pekin Büyükelçiliğine 25 başvuru oldu. Bu sayı 30-35 kişi olacak gibi. Bir ambulans uçağıyla getirmekten yanayız. Şu an için hiçbir vatandaşımızın hasta olmadığını biliyoruz. Deneyimli uzman ekibimizi özel uçakla gönderip tetkiklerini yapıp getirmek istiyoruz" dedi.

Koca, Çin'den gelen ve izole bir ortamda kontrolden geçirilen kafileden bir kişinin H1N1 hastası olduğunun anlaşıldığını belirterek, "Bugüne kadar korona virüsü olan hiçbir vakamız olmadı" diye konuştu.

ÇİN'DEKİ DURUM

Hubei (Vuhan dahil): 2.714 vaka, 100 ölüm 563 ciddi, 127 kritik

Guangdong: 207 vaka 20 ciddi, 6 kritik

Zhejiang: 173 vaka, 31 ciddi

Chongqing: 132 vaka, 13 ciddi, 3 kritik

Hunan: 143 vaka, 31 ciddi

Pekin: 91 vaka 1 ölüm

Şanghay: 66 vaka, 1 ölüm, 2 kritik

Henan: 168 vaka, 1 ölüm, 30 kritik

Sichuan: 90 vaka, 2 kritik

Shandong: 95 vaka

Guangxi : 51 vaka, 5 ciddi

Jiangxi: 72 vaka, 7 ciddi

Fujian: 73 vaka, 5 ciddi, 2 kritik

Jiangsu: 70 vaka, 1 ciddi

Hainan: 40 vaka, 1ölüm, 5 ciddi

Liaoning: 30 vaka, 14 ciddi

Tianjin: 24 vaka, 17 ciddi

Shaanxi: 46 vaka

Yunnan: 44 vaka, 5 ciddi

Heilongjiang: 30 vaka 1 ölüm, 3 ciddi

Guizhou: 9 vaka, 1 ciddi

Jilin: 8 vaka

Sincan: 10 vaka, 2 ciddi

Ningxia: 11 vaka

Hebei: 33 vaka, 1 ölüm

Gansu: 19 vaka, 4 ciddi

Shanxi: 20 vaka

İç Moğolistan: 15 vaka

Çinghay: 6 vaka

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ALMANYA'YA SIÇRADI

Tüm dünyayı tedirgin eden koronvirüs Almanya'ya da sıçradı. Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi. Söz konusu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisi paylaşıldı.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 3

Kesinleşmiş vaka sayısı 4 bin 673

Virüsün kuluçka süresi 3 ila 7 gün

Virüs SARS ile yüzde 85 benzerlik taşıyor.

Hastalığa bağlı ölüm oranı yüzde 3'ün altında.

OSMAN SAĞIRLI