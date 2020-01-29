1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 Türk var

Virüs kentindeki Türklerin çoğu öğrenci ve bir an evvel kurtarılmak istiyorlar. Şehirdeki korkuyu anlatan Türkler, ölü ve hasta sayısının sürekli arttığını söylüyor
 29 Ocak 2020 08:15
Yazdır
Virüs tehlikesiyle karşı karşıya olan 30 Türk var

Ölümün kol gezdiği Çin'de 6 bin civarında Türk yaşıyor. Karantinaya alınan Vuhan şehrinde ise 30 Türk vatandaşı tecrit edilmiş durumda... Pekin Büyükelçiliği ile tahliyeler konusunda irtibat halinde olduklarını belirten Vuhan Üniversitesindeki Türk öğrenci Cem Nalbantoğlu, karantina süresinin 3 ayı bulabileceğini belirterek "Kampüs içindeyiz, dışarı çıkmamız yasak. 3 ay boyunca burada kalmak istemiyoruz. Durum çok sıkıntılı, ne olacağı belli değil, daha fazla tedbir alınması şart. Her geçen gün ölü sayısı da artıyor. Virüsün kuluçka süresi 2 hafta. Türkiye'nin bizi transfer etmesini ve 2 hafta gözlemlemesini talep ediyoruz. Bürokratik sebeplerle gecikme olacağının da farkındayız. Şimdilik sağlık olarak bir sıkıntımız yok. Günlük testlerimizi oluyoruz, bağışıklık güçlendirici ilaçlar alıyoruz, olabildiğince dengeli beslenmeye çalışıyoruz. İnsanlar hayli tedirgin, acilen aşı bulunmasını bekliyoruz. Bunun dışında günlük hayatta insanlar çok fazla stok yapmaya başladı. Kentte yaşayan Türkler de kendi arasında koordine olarak birbirlerine maske ve gıda takviyesi yapıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI"

Vuhan'da yaşayan İngilizce öğretmeni Burcu Öner ise kent genelinde hayatın durduğunu belirterek "Marketler dahil olmak üzere yiyecek temin edilecek hiçbir yer yok. Kentte su siparişleri bile durdurulmuş durumdaydı. Sokağa çıkmak ve şehirden ayrılmak yasak. Güvenlik güçleri giriş çıkışları kapattı. Dışarıda maske kullanıyoruz, eldivenle dolaşıyoruz. Bir yere dokunduğumuzda da ellerimizi yıkıyoruz" dedi.

Yönetimin virüsle ilgili daha önceden bir uyarı yapmadığını belirten Öner "Bu, Çin'in başına ilk defa gelmiyor. Daha öncede SARS'tan dolayı hayatını kaybedenler oldu. 3-4 ay önce de bu virüs vardı ancak insanlar normal bir grip salgını var diye geçiştirdiler. Ben de bir akciğer hastalığı geçirdim. 9 gün boyunca hastanede yattım. Panik oluşmasın diye söylemek istemediler diye düşünüyorum. Şu anda iş çığırından çıktı. Karantina ortamı uzun sürerse insanlar Vuhan'dan kaçmaya çalışacaktır" diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi Hasan Topali da "Dışarıda gözlük ve maske takıyorum. Halkta bir tedirginlik var. Bazı insanlar aşırı tepki gösterip marketlere saldırı durumuna geçti" diye konuştu.

ÇİN'DE DURUM ÇOK CİDDİ

60 milyon kişinin karantina altında olduğu Çin'de koronavirüs tahminlerin çok ötesinde hızla yayılmaya devam ediyor. Kısa sürede 17 ülkeye yayılan virüs yüzünden önceki gün Çin'de 81 kişi hayatını kaybetmişti. Dün itibarıyla ölü sayısı 106'ya yükseldi. Sadece Vuhan'da 100 bin vaka ve 1.500'ün üzerinde ölü olduğu iddiaları bir yana hastanede yatanların durumu pek de iç açıcı değil. Çin'in resmi verilerine göre ülke genelinde 757 ciddi, 140 da kritik vaka var. Çin'in Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi sorumlusu Zeng Guang, "Virüs Vuhan'da çok hızla yayıldı, çünkü soğuk algınlığı olarak görüldü. SARS ile karşılaştırıldığında, yeni koronavirüs daha 'kurnaz'" diye konuştu.

KOCA: AMBULANS UÇAK GÖNDERECEĞİZ

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki Türk vatandaşlarıyla ilgili olarak, "Pekin Büyükelçiliğine 25 başvuru oldu. Bu sayı 30-35 kişi olacak gibi. Bir ambulans uçağıyla getirmekten yanayız. Şu an için hiçbir vatandaşımızın hasta olmadığını biliyoruz. Deneyimli uzman ekibimizi özel uçakla gönderip tetkiklerini yapıp getirmek istiyoruz" dedi.

Koca, Çin'den gelen ve izole bir ortamda kontrolden geçirilen kafileden bir kişinin H1N1 hastası olduğunun anlaşıldığını belirterek, "Bugüne kadar korona virüsü olan hiçbir vakamız olmadı" diye konuştu.


Çin'de yaşayan Türk öğretmen, koronavirüsü anlattı

ÇİN'DEKİ DURUM

Hubei (Vuhan dahil): 2.714 vaka, 100 ölüm 563 ciddi, 127 kritik

Guangdong: 207 vaka 20 ciddi, 6 kritik

Zhejiang: 173 vaka, 31 ciddi

Chongqing: 132 vaka, 13 ciddi, 3 kritik

Hunan: 143 vaka, 31 ciddi

Pekin: 91 vaka 1 ölüm

Şanghay: 66 vaka, 1 ölüm, 2 kritik

Henan: 168 vaka, 1 ölüm, 30 kritik

Sichuan: 90 vaka, 2 kritik

Shandong: 95 vaka

Guangxi : 51 vaka, 5 ciddi

Jiangxi: 72 vaka, 7 ciddi

Fujian: 73 vaka, 5 ciddi, 2 kritik

Jiangsu: 70 vaka, 1 ciddi

Hainan: 40 vaka, 1ölüm, 5 ciddi

Liaoning: 30 vaka, 14 ciddi

Tianjin: 24 vaka, 17 ciddi

Shaanxi: 46 vaka

Yunnan: 44 vaka, 5 ciddi

Heilongjiang: 30 vaka 1 ölüm, 3 ciddi

Guizhou: 9 vaka, 1 ciddi

Jilin: 8 vaka

Sincan: 10 vaka, 2 ciddi

Ningxia: 11 vaka

Hebei: 33 vaka, 1 ölüm

Gansu: 19 vaka, 4 ciddi

Shanxi: 20 vaka

İç Moğolistan: 15 vaka

Çinghay: 6 vaka

Kapatby ReklamStore


Çin'in Vuhan şehrinde alışveriş kavgaları devam ediyor

ALMANYA'YA SIÇRADI

Tüm dünyayı tedirgin eden koronvirüs Almanya'ya da sıçradı. Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi. Söz konusu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisi paylaşıldı.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 3

Kesinleşmiş vaka sayısı 4 bin 673

Virüsün kuluçka süresi 3 ila 7 gün

Virüs SARS ile yüzde 85 benzerlik taşıyor.

Hastalığa bağlı ölüm oranı yüzde 3'ün altında.

OSMAN SAĞIRLI
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aksaray'dan beklenen haber: 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi
29 Ocak 2020 09:01		 Çin'de görev yapan Türk öğretmen: Kilolarca pirinç aldılar
29 Ocak 2020 08:11
Türk bilim insanları H1N1 virüsünü 5 dakikada tespit eden taşınabilir cihaz geliştirdi
28 Ocak 2020 12:11		 Çevre baskısına dayanamadı, 6 ayda 52 kilo verdi
28 Ocak 2020 11:57
Aksaray'da hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi sürüyor
28 Ocak 2020 09:51		 Türkiye'de 2019'da 2 yeni cüzzam vakası görüldü
27 Ocak 2020 12:17
Kim daha fazla horluyor? Kadınlar mı, erkekler mi?
26 Ocak 2020 22:51		 'Koronavirüsler hastalarla temastan kaçınarak engellenebilir'
26 Ocak 2020 20:21
Depremle gelen 'kalp krizi riski'
26 Ocak 2020 20:16		 'Yeni nesil yalnızlaştı, ruhsal sorunlar arttı'
25 Ocak 2020 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:11 - Meteorolojiden karla karışık yağmur ve kar uyarısı14:09 - Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak14:05 - İstanbul'daki ağır hasarlı okul binaları yıkılacak14:02 - Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak14:00 - Okullarda, taşınır kontrol yetkilisi kim olmalı? İşte MEB'in resmi görüşü13:58 - Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi13:50 - Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Sağanak, kar ve fırtına bekleniyor13:48 - INTERPOL'e akredite olan üniversite adli tıp laboratuvarı13:44 - 12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı13:40 - Depremde ağır hasar gören Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
13:33 - 'Sözde Orta Doğu barış planı' TBMM'de ortak bildiri ile kınanacak13:31 - Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor13:28 - Kedinin cep telefonundan fare ile oyunu kahkahaya boğdu13:25 - THY'den Çin uçuşları hakkında açıklama13:20 - Ak Partili Çelik: İmamoğlu tatile giderken Elazığ'a uğramış13:13 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Deprem bölgesindeki vatandaşlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek13:02 - Erdoğan: Kudüs'ün İsrail'e verilmesi kabul edilemez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 yıl boyunca dışardan uzman erbaş alımı olmayacak
Motorine ÖTV düzenlemesiyle 13 kuruş zam yapıldı
Acun, Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi
Üniversiteyi kazandı, diplomadaki şerh hayallerini suya düşürdü
Şevket Çoruh'a soruşturma... Ben yazmadım!
Araç alım satımında elden para verme dönemi sona eriyor
3.003 sağlık personelinin il dışı tayin sonuçları belli oldu
Deprem bölgesinde okulların açılış tarihi değiştirildi
Prof. Ercan o bölge için uyardı: Deprem olabilir!
Çin'de görev yapan Türk öğretmen: Kilolarca pirinç aldılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 5
14 şubat 2
Kimseye etmem şikayet 1
Evdeki tadilat islerinin bir türlü bitmemesi 4
ömer ipek 3
soruya soruyla karşılık vermek 5
yalnızlığı seven insan 4
dem 1
haluk bilginer 1
beddua 2
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam