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Yardım kampanyası için gönderilen ceketten 10 bin lira çıktı

Yardım kampanyası için gönderilen ceketten 10 bin lira çıktı
 29 Ocak 2020 10:05
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Yardım kampanyası için gönderilen ceketten 10 bin lira çıktı

Artvin'in Borçka ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardım kolilerinin içinde bulunan ceketten 10 bin lira para çıktı. Zabıta ekipleri ceketin sahibini bularak parayı teslim etti. Paranın sahibi 80 yaşındaki Mahmut Güveli, "Yardım etmek için elimin altında o an gömlek, ceket ne varsa torbaya koydum, helal paraymış bulandan Allah razı olsun" dedi.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından Artvin'in Borçka İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya belediye tarafından sosyal medya ve SMS ile yapılan duyurunun ardından yoğun ilgi gördü. İlçe halkı kısa sürede yardım için seferber oldu. Belediye çalışanlarından Orhan Uzunal ve zabıta Begcan Köse, gelen yardım malzemelerini tek tek ayırıp kolilediği sırada bir ceketin cebinden 10 bin lira para buldu. Ceketin sahibinin 80 yaşındaki Borçka esnaflarından Mahmut Güveli olduğunu tespit edilerek parayı kendisine iade edildi.

"Yine olsa aynı şeyi yapardık"

Parayı bulan belediye çalışanlarından Orhan Uzunal, "Yardımsever bir vatandaş tarafından belediyemize getirilen eşyaları ayırt ettiğimiz esnada ceketin cebinden bir deste para olduğunu fark ettik. Daha sonra sahibini araştırarak bulduk ve parayı iade ettik. Oldukça mutlu oldu bize teşekkür etti. Biz sonuçta görevimiz yaptık, yine olsa yine aynı şeyi yapardım" diye konuştu.

"Dürüst insanlarla çalışmak bizi mutlu ediyor"

Elazığ ve Malatya'daki depremin yaralarını sarma adına bir kampanya başlattıklarını ifade eden Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "bu kampanya neticesinde vatandaş evinde ne varsa kendisi giymiyor, bu kış gününde oradaki insanlar üşümesin diye yardımda bulunuyor. Bu anlamda kendilerine teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Biz bu yardımları kutularken arkadaşlarımız eşyaların içinde bulunan ceketten bir deste para çıkardı. Bu anlamda parayı bulan arkadaşlarımıza dürüstlüklerinden dolayı teşekkürlerim sunuyorum. Hemen sahibine ulaştırdık. Dürüst insanlarla çalışmak bizi mutlu ediyor" dedi.

"Demek ki param helalmiş"

Parasın sahibi Mahmut Güveli ise, "Evde birkaç ceketim vardı, tabi bunların birinde para. Evde pantolon, gömlek, geçek gibi birçok eşyayı torbaya koyduk belediyeye götürdük. Aradan yarım saat geçti, aklıma geldi. Arkadaşlar daha karıştırmadan bulmuş getirdiler. Demek ki param helalmiş. Bulanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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