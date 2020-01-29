Acun, Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından kendi kanalı TV8'den bir yardım gecesi düzenledi. Gecede 73 milyon TL bağış toplayan Ilıcalı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan konuşmasının yanlış anlaşıldığını söyleyerek Instagram hesabından açıklama yaptı.

SÜLEYMAN SOYLU 20 BİN TL BAĞIŞ YAPTI

Türkiye, 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için tek yürek oldu. Acun Ilıcalı, Elazığ depremi nedeniyle zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Çok sayıda ünlü ve zengin ismin yanı sıra birçok vatandaş da kampanyaya katkıda bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kanala canlı yayınla bağlanarak Elazığ'daki depremzedeler için 20 bin TL bağışta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da selamlarını ileten Soylu, "Kampanyadan sadece ben değil, sayın Cumhurbaşkanımız da memnun" ifadelerini kullandı.

ILICALI VE SOYLU'NUN KONUŞMASI YANLIŞ ANLAŞILDI

Soylu'nun bağışı karşısından çok mutlu olduğunu belirten Ilıcalı ise "Sizi bazı şeyleri yapacağınızdan hiçbir şüphemiz yok ama onların şartlarının daha iyi olmasına kullanılmasını rica ediyoruz. Mümkün olduğu kadar mağduriyetlerinin azalmasına, sizinkinin üstüne geleceğini düşünerek bu yardımları size bir an önce iletmek istiyorum" dedi. Ilıcalı'nın Soylu'ya söylediği bu sözler ise sosyal medyada yanlış anlaşılarak eleştirildi.

"KONUŞMALARIMIZA BAŞKA ANLAMLAR YÜKLENMESİNİ ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUM"

Sosyal medyada tepki çeken Ilıcalı, Instagram hesabından Soylu ile olan telefon görüşmesinin videosunu paylaşarak şunları söyledi: "Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum . Yayınımıza bağlanarak, kampanyamıza hem maddi hem de manevi destek veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum."

73 MİLYON TOPLANDI

Acun Ilıcalı'ya SMS mesajı atan Cemil Kazancı ise 2 milyon TL bağışladığını açıkladı. Böylece, programın rekor bağışı Cemil Kazancı'dan gelmiş oldu. Filistin asıllı Ahmet Elser ise 500 bin TL bağışta bulundu. İş adamı Fettah Tamince ise Acun'un başlatığı kampanyaya 250 bin TL bağışta bulundu. Yardım gecesinin ardından Instagram hesabından açıklama yaparak toplanan net miktarın 73 milyon TL olduğunu söyledi.