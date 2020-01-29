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Kuyumculardan tasarruf için altın alacaklara uyarılar

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu: Her altın tasarruf aracı değildir. Tasarruf için altın almak isteyenler kuyumculara gittiklerinde mutlaka bu amaçla altın istediklerini belirtsinler
 29 Ocak 2020 11:13
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Kuyumculardan tasarruf için altın alacaklara uyarılar

- Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, her altının tasarruf aracı olmadığını belirterek, "Tasarruf için altın almak isteyenler kuyumculara gittiklerinde mutlaka bu amaçla altın istediklerini belirtsinler." dedi.

Çavuşculu, AA muhabirine, tasarruf için altın alanların bazı detaylara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Altının uluslararası piyasalarda veya ekonomide zaman zaman yaşanan olumsuzluklar nedeniyle en güvenli tasarruf aracı olduğunu ifade eden Çavuşculu, gelecek yıllarda da bu ürünün en değerli emtia olma özelliğini sürdüreceğini kaydetti.

Çavuşculu, altınların farklı amaçlarla tercih edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Her altın tasarruf aracı değildir. Tasarruf için altın almak isteyenler kuyumculara gittiklerinde mutlaka bu amaçla altın istediklerini belirtsinler. Takı ve süs amaçlı ürünler de çok. Bu ürünleri kullananlardan bazıları da tasarruf için alıyor ama farkında olmadan gidip işçilikli ürünleri tercih ediyor. Tasarruf için makinelerde yapılan bilezikler var? Onlarda çok cüzi bir imalat farkı olur. Ayrıca çeyrek-yarım altın var. Tasarruf yapmak için altın alanlara, her ay düzenli bu altınlardan almalarını tavsiye ediyorum. Bunun dışında hem takı olarak kullanalım hem tasarruf edelim diyenler, mutlaka kuyumculara danışmalı."

- "Altının yükselişini sürdüreceğine inanıyoruz"

Tasarruf için alınan altınların ihtiyaç olmadığı sürece bozdurulmasını çok doğru bulmadığını vurgulayan Çavuşculu, "Gramı 250 lirayı gördüğünde bazı insanlar gitti altınlarını bozdurdu. Şimdi altının gramı 300 lirayı geçti. İhtiyaç varsa ev, araba alınıyorsa, başka ihtiyaçlar gideriliyorsa fiyatına bakılmadan o günkü şartlarda bozdurulabilir ancak hiçbir ihtiyaç yokken, sırf altının gramı 250 lira oldu diye bozduranlar zarar etti. Şimdi de 300 lirayı geçti, tekrar düşer diye bozdurup bekleyenler bence zarar edecektir. İhtiyaç olmadığı sürece bozdurmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Çavuşculu, dünyadaki gelişmelere ve Türkiye'deki ekonomik dengelere bakıldığında altında yükseliş öngördüklerini kaydetti.


Sahte altın nasıl anlaşılır?
Anadolu Ajansı
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