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İstanbul Valiliği: Evlere çarpı atan şahıs yakalandı

İstanbul Valiliğinden Pendik'te işaret konulan evlerle ilgili yapılan açıklamada, aile içi anlaşmazlık nedeniyle aynı binadaki 15 yaşındaki bir çocuğun kapılara çarpı işareti yaptığının belirlendiği, olaya ilişkin tahkikatın sürdüğü belirtildi.
 29 Ocak 2020 22:16
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İstanbul Valiliği: Evlere çarpı atan şahıs yakalandı

İstanbul Valiliği, Pendik'te bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulmasıyla ilgili, "İnceleme neticesinde olayın gerçekleştirildiği saatler arasında binaya 15 yaşlarında S.Y adlı bir erkek çocuğun giriş-çıkış yaptığı anlaşılmıştır. S.Y'nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y'yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığı, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı anlaşılmıştır." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bahse konu adres ve çevresinde görgü tanıklarıyla görüşüldüğü, kamera görüntülerinin incelendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme neticesinde söz konusu apartmanın 28 Ocak 2020 günü zil sistemlerinin çalışmadığı, binada oturanlar dışında giriş çıkış yapan olmadığı, kapının anahtar ve kapı şifresi ile açılabildiği, olayın gerçekleştirildiği saatler arasında binaya, 15 yaşlarında S.Y adlı bir erkek çocuğun giriş-çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Adı geçen çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmede, S.Y'nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y'yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığı, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı anlaşılmıştır."

Olaya ilişkin tahkikatın Çocuk Büro Amirliği'nce sürdürüldüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı
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