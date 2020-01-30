Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini açıklandı
|30 Ocak 2020 10:49
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı.
Uysal'ın açıklamalarından satır başları:
"Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu.
Gelişen ülkelerde ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir.
Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz.
Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti.
Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi.
İktisadi faaliyet toparlanma eğilimini sürdürdü.
Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor.
Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz.
Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.
Enflasyon beklentileri ve risk priminde düşüşün katkısıyla TL risk eğrisi tüm vadelerde geriledi.
Enflasyon beklentilerinde belirgin iyileşme sağladık.
Ülke risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde belirleyici oldu.
Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı.
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu.
Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi.
Son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin güç kazandığı görülüyor.
Finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçekte destekledi.
İşgücü piyasasında toparlanma gözlendi.
Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor
Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde düşüş gözleniyor
Toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz"
TCMB Başkanı Uysal: "(Merkez Bankasının İstanbul'a taşınması) Uzun zamandır gündemimizde. Bazı birimlerimizi önden İstanbul'daki bir binaya taşıyoruz"
TCMB Başkanı Uysal: "Elazığ depreminin ekonomi üzerindeki etkilerinin sınırlı ve bölgesel olmasını bekliyoruz."
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